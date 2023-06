CBF já dá como certa contratação de Carlo Ancelotti para treinar a Seleção Brasileira, diz narrador

Durante a transmissão do amistoso entre Brasil e Guiné neste sábado (17), o narrador da Rede Globo Luís Roberto revelou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) considera certa a contratação do renomado treinador Carlo Ancelotti, atualmente vinculado ao Real Madrid até meados do próximo ano. A previsão é de que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, faça o anúncio oficial no final deste mês.

Ancelotti assumiria o comando da Seleção Brasileira em janeiro ou junho de 2024, após o término de seu contrato com o Real Madrid. Durante o pronunciamento de anúncio, o presidente da CBF abordará os detalhes da transição, incluindo os locais dos jogos das eliminatórias.

A possibilidade de a seleção brasileira esperar Ancelotti até meados de 2024, quando se encerra o contrato do técnico italiano com o Real Madrid, tem ganhado força nos últimos dias. Ancelotti tem reiterado em suas declarações que pretende cumprir seu compromisso com o clube espanhol até o final.

Ednaldo Rodrigues, por sua vez, nunca considerou outra opção e persistiu na contratação do renomado treinador. Caso opte por aguardar Ancelotti até junho de 2024, a Seleção Brasileira terá um treinador interino durante mais oito jogos. Desses oito confrontos, seis são válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o que representa um terço da competição composta por 18 rodadas. Os outros dois compromissos são amistosos programados para a data Fifa de março de 2024, sendo que as datas ainda podem sofrer alterações. Confira abaixo a lista de jogos:

- 4/9 - Brasil vs. Bolívia (em casa) - Eliminatórias

- 12/9 - Peru vs. Brasil (fora) - Eliminatórias

- 9/10 - Brasil vs. Venezuela (em casa) - Eliminatórias

- 17/10 - Uruguai vs. Brasil (fora) - Eliminatórias

- 13/11 - Colômbia vs. Brasil (fora) - Eliminatórias

- 21/11 - Brasil vs. Argentina (em casa) - Eliminatórias

- 18 a 26 de março de 2024 - Espanha (Madri) - amistoso

- 18 a 26 de março de 2024 - amistoso na Europa

Ainda não está definido o adversário para o último jogo mencionado. A CBF está em negociações com diversas federações, incluindo a da Alemanha, para garantir um oponente de alto nível. A próxima data Fifa ocorrerá em junho, pouco antes da Copa América, que tem início em 14 de junho. É importante destacar que, a partir da próxima edição da Copa do Mundo, seis das dez seleções sul-americanas nas Eliminatórias conquistarão vagas diretas no torneio. A sétima colocada ainda terá a oportunidade de disputar a repescagem

