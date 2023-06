Mangueirão pode receber estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa de 2026; entenda

O estádio Mangueirão, em Belém, poderá receber a primeira partida da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em setembro, o Brasil encara a Bolívia, em casa, e deve mandar o duelo em um estádio das regiões Norte ou Nordeste.

A informação foi divulgada pelo portal ge.globo. Segundo a apuração, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai priorizar a logística na escolha das sedes dos jogos da Seleção. Como o segundo jogo brasileiro no torneio será no Peru, também em setembro, a ideia é que a estreia Canarinha seja no eixo Norte-Nordeste do país.

Já na data Fifa seguinte, quando enfrentará a Venezuela em casa, no mês de outubro, a tendência é que o Brasil jogue no Sul ou no Sudeste, já que o duelo seguinte será contra o Uruguai, em Montevidéu.

Mangueirão espera vistoria

Mangueirão aguarda vistoria da Conmebol (Agência Pará)

É sabido que a CBF quer incluir o Mangueirão na rota de jogos internacionais. No último mês, a entidade solicitou uma vistoria técnica por parte da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ao Colosso do Benguí. Se for aprovado, o estádio poderá abrigar jogos de clubes e seleções do continente.

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, disse que há um aceno positivo por parte da CBF para que o Pará receba um jogo das Eliminatórias. Segundo ele, é grande a possibilidade que o Mangueirão abrigue um duelo do Brasil no torneio. No entanto, ele não garantiu que a partida em questão seja contra a Bolívia, em setembro.

"Estamos trabalhando nesse sentido [receber um jogo da Seleção em Belém. É um trabalho pessoal. Vamos receber, em breve, uma vistoria da Conmebol e temos um aceno positivo, por parte da CBF, para que o Mangueirão receba um jogo do Brasil. É uma pauta bem acolhida na entidade", disse.

Futuro decidido final do mês

Ednaldo Rodrigues presidente da CBF, primeiro negro a comandar a instituição (Rafael Ribeiro / CBF)

A decisão sobre se Belém será ou não sede da estreia do Brasil nas Eliminatórias será divulgada até o final deste mês. Em entrevista na Europa, onde acompanha amistosos da Seleção Brasileira, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que divulgará até o dia 30 de junho novidades sobre os próximos jogos do Brasil, assim como o plano de transição da comissão técnica até a chegada do novo treinador, Carlo Ancelotti.

Antes disso, o próprio presidente da CBF já havia admitido que pretende levar jogos da Seleção para Belém. Durante o Mundial do Catar, em entrevista ao jornalista do Grupo Liberal, Abner Luiz, Ednaldo Rodrigues disse que a capital do Pará receberá jogos das eliminatórias para a Copa de 2026.

Última lembrança

Brasil enfrentou a Argentina no Mangueirão em 2011 (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

A última vez que a seleção pentacampeã mundial jogou na capital do Pará foi em 2011, no Superclássico das Américas, contra a Argentina. O jogo terminou com vitória canarinha por 2 a 0, gols marcados por Lucas Moura e Neymar.