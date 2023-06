Fechado: Carlo Ancelotti vai assumir Seleção Brasileira em 2024 e terá assistente de transição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que Carlo Ancelotti assumirá o cargo de treinador da Seleção a partir de 2024. A decisão foi tomada após dois encontros entre o italiano e o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, na Espanha na semana passada. A informação foi divulgada pelo jornalista André Rizek, do canal Sportv. A CBF não fez e ainda não deverá fazer nenhum anúncio oficial sobre a questão.

Embora Ancelotti não possa assinar um contrato formal até janeiro, devido às restrições legais que exigem um prazo de seis meses antes do término de seu vínculo com o Real Madrid, a CBF acredita que o acordo esteja garantido de maneira verbal. Uma das garantias é que Ancelotti irá indicar alguém na Europa para fazer a transição na Seleção até sua chegada, enquanto Ramon Menezes ficará responsável por acompanhar os jogadores que atuam no Brasil.

Tanto a CBF quanto o Real Madrid estão cientes dos passos que estão sendo tomados, mas nenhum anúncio oficial será feito até janeiro. Até lá, as informações sobre a contratação serão mantidas em sigilo.

Inicialmente, cogitou-se que o filho de Ancelotti, Davide Ancelotti, que é seu assistente no clube merengue, assumisse o cargo antes dele. No entanto, essa possibilidade foi descartada para evitar a ideia de que o experiente treinador não estaria totalmente focado no Real Madrid nesta temporada. Davide Ancelotti virá junto com o pai para a Seleção.

Em janeiro, Ancelotti informará oficialmente ao clube que não tem interesse na cláusula de renovação contratual, que tanto ele quanto o Real poderiam exercer. Portanto, o anúncio oficial da contratação para a Seleção Brasileira provavelmente ocorrerá no início de 2024.

Segundo a CBF, o Real Madrid aceitou de forma tranquila o desejo do treinador de buscar esse novo desafio. Ancelotti, que já participou de duas Copas do Mundo como jogador (1986 e 1990), terá sua primeira experiência como técnico em um Mundial em 2026. Há expectativas de que o Real Madrid possa até mesmo antecipar sua saída.

É provável que o cargo de coordenador de seleções, anteriormente ocupado por Juninho Paulista, seja extinto. Isso ocorre devido à importância do próprio treinador e ao fato de o presidente da CBF já estar desempenhando, na prática, as funções desse cargo. Ednaldo Rodrigues se reuniu com os jogadores na Espanha e relatou que a chegada de Ancelotti em 2024 foi recebida de forma unânime e positiva pelo grupo.

A Seleção Brasileira ainda tem seis jogos das Eliminatórias para disputar neste ano. No próximo ano, a competição só será retomada no segundo semestre, após a Copa América, já com Ancelotti assumindo o comando.