Caso espere por Carlo Ancelotti, Seleção Brasileira fará 11 jogos com um técnico interino; lista

De acordo com o jornalista André Rizek, do canal Sportv, a CBF encara como uma possibiilidade esperar pelo término do contrato do técnico italiano Carlo Acelotti com o Real Madrid, em junho de 2024, para definir um novo treinador efetivo para a Seleção Brasileira. Desde a saída de Tite, no final do ano passado, o Brasil tem sido comando por Ramon Menezes, técnico da seleção Sub-20. Caso o presidente Ednaldo Rodrigues bata o martelo no sentido de aguardar por Ancelotti, a equipe canarinho fará mais 8 jogos com um interino, além dos dois programados para os próximos dias, contra Guiné e Senegal.

Confira a lista:

04/9: Brasil x Bolívia (em casa) - Eliminatórias

12/9: Peru x Brasil (fora) - Eliminatórias

09/10: Brasil x Venezuela (em casa) - Eliminatórias

17/10: Uruguai x Brasil (fora) - Eliminatórias

13/11: Colômbia x Brasil (fora) - Eliminatórias

21/11: Brasil x Argentina (em casa) - Eliminatórias

18 a 26 de março de 2024: Brasil x Espanha (em Madri) - amistoso

18 a 26 de março de 2024: Amistoso na Europa (adversário ainda não definido)

Dentre essas oito partidas, seis são válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, representando um terço do torneio, que possui um total de 18 rodadas. Os outros dois compromissos são amistosos agendados para março de 2024 durante a data FIFA. É importante ressaltar que as datas ainda podem sofrer alterações.

Ancelotti tem se pronunciado em diversas ocasiões afirmando que cumprirá seu compromisso com o clube espanhol até o final. No entanto, Ednaldo insiste na contratação do técnico italiano. Segundo o dirigente, qualquer decisão de aguardar Ancelotti deverá ser discutida e acordada com os jogadores e demais membros da CBF.

Ramon Menezes pode chegar a 11 partidas pelo Brasil

Levando em consideração que Ramon Menezes seja o interino escolhido para ficar no comando do Brasil até a chegada de Carlo Ancelotti, o treinador do Sub-20 fará, no total, 11 partidas pelo time principal. Isso porque, além das oito partidas programadas até junho de 2024, Ramon esteve à frente do Brasil contra o Marrocos, no dia 25 de março (derrota por 2 a 1) e terá agora, nos dias 17 e 20, os amistosos contra Guiné e Senegal. As pastidas serão em Barcelona e Lisboa, respectivamente.

A CBF está empenhada em garantir que o Brasil aproveite sua estadia na Europa para enfrentar um adversário de alto nível durante o último amistoso de 2024. Ednaldo Rodrigues está em negociações com diversas federações, incluindo a Federação Alemã de Futebol. A data FIFA seguinte ocorrerá em junho, às vésperas da Copa América, que terá início no dia 14 de junho de 2024.