Técnico da Seleção: presidente da CBF está disposto a esperar por Carlo Ancelotti até 2024

De acordo com o apresentador André Rizek, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pode aguardar até 2024 para contar com o italiano Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Ancelotti é a prioridade do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, porém possui um contrato vigente com o Real Madrid até meados do ano que vem.

"A seleção brasileira está à espera de um dos maiores vencedores da história, o Carlo Ancelotti. Não há uma definição se o Real Madrid o libera para vir agora, se ele pode vir em junho. Ele quer vir, e é o único treinador com quem o presidente da CBF conversou pessoalmente. Há sondagens por outros treinadores com intermediários, mas a conversa por telefone foi com Carlo Ancelotti. Não tem uma definição do Real Madrid, mas caso a gente saiba que o Real Madrid decida que não vai liberar, a CBF espera mais um ano", afirmou Rizek no programa Seleção Sportv desta quarta-feira (14).

A intenção do presidente da CBF é não mexer com o mercado do futebol brasileiro neste momento, como, por exemplo, retirando técnicos que estão empregados nos principais clubes do país. Enquanto isso, Ednaldo segue em busca de convencer Ancelotti a comandar a Seleção.

"A CBF não vai tirar nenhum treinador empregado durante o Campeonato Brasileiro. [Fernando] Diniz, Dorival [Júnior] ou Abel [Ferreira]... Se tivermos uma definição este mês de que o Ancelotti não vem, não será agora que a Seleção vai achar seu substituto, porque ele muito provavelmente virá do futebol brasileiro. O [Jorge] Jesus corre por fora. O novo treinador não assumirá este ano, a coisa deve se alongar", concluiu o jornalista.

Desde a saída de Tite após a Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira tem sido comandada pelo interino Ramon Menezes, que estará à frente da equipe nos amistosos contra Guiné, no sábado, e Senegal, na próxima terça-feira. O atacante paraense Rony, do Palmeiras, está entre os convocados.