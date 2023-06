Seleção Brasileira: Joelinton é titular no primeiro esboço de time para enfrentar Guiné

Joelinton, meio-campista do Newcastle, da Inglaterra, desponta como a nova aposta na seleção brasileira, sendo a principal novidade no esboço de escalação divulgado pelo técnico interino Ramon Menezes antes do amistoso contra Guiné. A partida está marcada para sábado, às 16h30 (horário de Brasília), em Barcelona, Espanha.

No treino desta terça-feira (13), Joelinton foi escalado como titular, enquanto os demais jogadores foram mantidos do elenco da Copa do Mundo do Catar. A formação inicial contou com Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Telles na defesa; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá no meio-campo; e Rodrygo, Vini Jr e Richarlison no ataque.

VEJA MAIS

Durante a atividade, Ramon interrompeu o treino por alguns minutos e realizou uma alteração no meio-campo, substituindo Lucas Paquetá por Raphael Veiga. Em seguida, Ayrton Lucas entrou na equipe titular, ocupando o lugar de Alex Telles.

Na segunda parte do treino, o técnico optou por retomar a formação inicial. Para complementar a atividade, o zagueiro Xavi Rufo, da base do Espanyol, foi convocado. A maior parte do tempo foi dedicada à atuação dos reservas, com a seguinte escalação: Weverton, Vanderson, Xavi Rufo, Ibañez e Ayrton Lucas; André, Bruno Guimarães e Raphael Veiga; Malcom, Rony e Pedro.

Este foi o primeiro treino tático realizado nesta data Fifa, com apenas 14 jogadores presentes no campo na segunda-feira. A seleção brasileira estará completa nesta quarta-feira, quando são esperados o goleiro Ederson e o zagueiro Robert Renan.

O Brasil enfrentará Guiné no Estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol, e na terça-feira seguinte jogará contra Senegal no José Alvalade, estádio do Sporting, em Lisboa, Portugal.