Zagueiro Nino, do Fluminense, é desconvocado da Seleção Brasileira; entenda

O zagueiro Nino, jogador do Fluminense, foi desconvocado da Seleção Brasileira para os amistosos contra Guiné, no dia 17, e Senegal, no dia 20. Ele apresentou queixas de dores na coxa após a partida entre Fluminense e Goiás, realizada no domingo (11) em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro.

A decisão de desconvocar o jogador foi tomada após uma conversa entre o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, e o Departamento Médico do Fluminense. O técnico Ramon Menezes, provavelmente, convocará um substituto para a vaga deixada por Nino na equipe nacional.

Confira os 23 convocados para os amistosos da Seleção Brasileira

Goleiros

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Weverton - Palmeiras

Laterais

Alex Telles - Sevilla (ESP)

Ayrton Lucas - Flamengo

Danilo - Juventus (ITA)

Vanderson - Monaco (MON)

Zagueiros

Ibañez - Roma (ITA)

Éder Militão - Real Madrid (ESP)

Marquinhos - PSG (FRA)

Meio-campistas

André - Fluminense

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Casemiro - Manchester United (ING)

Joelinton - Newcastle (ING)

Atacantes

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Malcom - Zenit (RUS)

Pedro - Flamengo

Richarlison - Tottenham (ING)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Rony - Palmeiras

Vinicius Júnior - Real Madrid (ESP)

Raphael Veiga - Palmeiras