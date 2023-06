Cogitado na Seleção, Abel Ferreira não recebeu convites da CBF, afirma Palmeiras

Até o momento, o Palmeiras não foi contatado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para discutir a possibilidade de Abel Ferreira assumir o comando da seleção brasileira. A presidente Leila Pereira expressou sua esperança de que essa situação permaneça assim.

"A CBF nunca entrou em contato conosco para discutir a situação do Abel e espero que não o façam (risos). Desejo que ele permaneça conosco por muito tempo, pois ele é extremamente feliz aqui e conta com grande apoio. Este é o seu lar", declarou Leila ao ge.

"Não gostaria de ter essa conversa com o presidente Ednaldo (Rodrigues, mandatário da CBF), uma pessoa que respeito e admiro muito, pois ele realiza um excelente trabalho na CBF, mas deixem o Abel conosco (risos)", acrescentou.

Embora Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid, seja o grande sonho da CBF para assumir o posto de Tite, o italiano já manifestou em diversas ocasiões que pretende permanecer no clube espanhol. No entanto, Ednaldo afirma que ainda não desistiu dessa possibilidade.