CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil; veja quais times se enfrentam

A CBF sorteou nesta terça-feira (6), os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos vão ser realizados em um mês, com as partidas de ida no dia 5 de julho e a decisão no dia 12.

Os mandos de campo também foram sorteados, com América-MG, São Paulo, Bahia e Flamengo, sediando as partidas de ida, e Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Athlético sediando a decisão.

Confira os confrontos:

Corinthians* x América-MG

Palmeiras * x São Paulo

Grêmio * x Bahia

Athlético* x Flamengo

*decidem em casa

Todos os clubes classificados para as quartas receberão uma premiação de R$ 4,3 milhões. Os que avançarem para a semifinal garantem uma premiação de mais R$ 9 milhões.