Presidente da CBF mantém esperança na contratação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, afirmou na terça-feira (6) que não desistiu de contratar o técnico Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira, apesar das declarações do italiano reiterando seu compromisso com o Real Madrid.

Após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, Ednaldo Rodrigues atualizou a busca por um treinador para a Seleção e afirmou que espera ter novidades após sua viagem à Europa nos próximos dias. Ele viajará para a Turquia para acompanhar a final da Liga dos Campeões e também aproveitará a data Fifa para realizar reuniões na Espanha e Portugal, onde o Brasil disputará amistosos contra Guiné e Senegal, respectivamente.

"Não fiquei surpreso com a declaração de Ancelotti afirmando que ficará no Real Madrid até 2024. Sabemos que, por questões contratuais, as pessoas são cautelosas para evitar qualquer insatisfação com seus empregadores. Nós temos um plano, que é o Ancelotti, e, como dizem no ringue, ainda não jogamos a toalha", comentou Ednaldo.

"Teremos dois jogos agora e estarei viajando no dia 8 para a final da Champions. Durante esses jogos, terei reuniões com a Federação Espanhola para acertar os detalhes do amistoso da data Fifa em março de 2024 contra a Espanha. Após algumas reuniões na Europa, pretendo informar a todos vocês o que é possível em nosso plano com Ancelotti, ou o que não é possível, para então considerarmos um plano B. Não irei para o plano B sem informá-los primeiro", completou o dirigente.

Na segunda-feira (5), o site ge informou que a CBF considera difícil a contratação de Ancelotti e recebeu informações nos bastidores de que o italiano só estaria disponível para assumir a Seleção no próximo ano. No entanto, a possibilidade de esperar até lá está descartada no momento.

"Não vou definir um prazo, mas a nossa busca visa garantir conforto e estabilidade para todo um ciclo na seleção. Assim que retornarmos, convocaremos uma coletiva de imprensa para informá-los sobre o plano e se será bem-sucedido ou se partiremos para outra situação", declarou Ednaldo Rodrigues.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF (Rafael Ribeiro / CBF)

Desde o final de 2022, a confederação brasileira recebeu indicações de pessoas próximas a Ancelotti de que ele estava interessado em assumir a equipe pentacampeã mundial. No entanto, o italiano não deseja sair do Real Madrid em conflito e, mesmo após a perda do título espanhol e a eliminação na semifinal da Liga dos Campeões, ele foi mantido no cargo.

Ednaldo também comentou sobre possíveis alternativas caso não seja possível chegar a um acordo com Ancelotti. O dirigente elogiou alguns nomes, mas preferiu não revelar sua preferência:

"São excelentes treinadores, com certeza. Todos os nomes que vocês citaram [Abel Ferreira, Jorge Jesus e Fernando Diniz] são excelentes treinadores. Além deles, o Brasil conta com vários treinadores excelentes. Esses são os nomes que estão sendo considerados, mas só poderemos partir para um plano B quando tivermos uma definição de Ancelotti", explicou.

Conforme reportado pelo site ge na semana passada, Thássilo Soares, empresário de Vini Jr., atuou como intermediário da CBF nas negociações com o treinador. Conhecido no meio do futebol como Tatá, ele reside em Madri e tem acesso direto a Ancelotti e seus colegas.

Inicialmente, Ronaldo Fenômeno auxiliou nas conversas, mas sua participação diminuiu nos últimos meses de 2023, sem deixar claro o motivo de sua retração.

Enquanto um treinador permanente não é contratado, Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, foi escolhido para comandar a equipe interinamente. Ele já esteve à frente do Brasil na derrota por 2 a 1 para Marrocos em março e assumirá novamente durante a data Fifa de junho, nos amistosos contra Guiné e Senegal.

A estreia da seleção brasileira nas Eliminatórias está marcada para setembro, e a CBF espera ter escolhido o novo técnico até lá.