CBF solicita visita técnica à Conmebol para que Mangueirão para receba jogos da Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou uma vistoria técnica por parte da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ao Mangueirão para que o estádio possa receber partidas internacionais de clubes e seleções. A informação foi divulgada nesta terça-feira (6) pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

A solicitação da vistoria atende um pedido da FPF, que trabalha junto à CBF para receber jogos do Brasil em Belém. A última vez que a seleção pentacampeã mundial jogou na capital do Pará foi em 2011, no Superclássico das Américas, contra a Argentina. O jogo terminou com vitória canarinha por 2 a 0.

A última vez em que a Seleção Brasileira principal jogou no Mangueirão foi em setembro de 2011, contra a Argentina, pelo Superclassico das Américas (Oswaldo Forte / OLiberal)

De acordo com o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, as expectativas para a aprovação do estádio são as melhores possíveis. Segundo ele, além de trazer a seleção masculina principal para Belém, o objetivo principal é colocar o estádio na rota de itinerários da CBF, para que a cidade receba também jogos do time feminino e das categorias de base.

"O Pará tem hoje um dos maiores e mais modernos estádios do país, logo temos a obrigação de empenhar todos os esforços necessários para que Belém receba jogos da seleção brasileira principal, feminina, base e até mesmo competições internacionais de clubes sul-americanos. As tratativas estão avançadas e dependem agora desta vistoria para seguir em frente", explicou.

Muito próximo

A vinda da Seleção Brasileira para uma partida no Mangueirão é realidade. Durante a Copa do Mundo no Catar, o jornalista do Grupo Liberal, Abner Luiz, entrevistou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que confirmou uma partida da única seleção pentacampeã mundial em Belém, possivelmente pelas Eliminatórias para a Copa de 2026.

O torneio classificatório para o próximo mundial começa em setembro deste ano e termina em setembro de 2025. O primeiro jogo do Brasil na competição será contra a Bolívia, em casa, mas ainda sem estádio definido.