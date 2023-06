Jorge Jesus demonstra interesse em comandar a seleção brasileira após deixar o Fenerbahçe

Jorge Jesus, treinador ex-Fenerbahçe e Flamengo, deixou uma mensagem enigmática ao encerrar sua passagem pelo clube turco após a conquista do título da Copa da Turquia. O técnico português expressou seu desejo de se colocar à disposição da Seleção Brasileira, enquanto finaliza um acordo com a Arábia Saudita. A situação de Jesus agora aguarda os próximos passos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na busca por um substituto para Tite até o final da data Fifa.

"Agora vou para Portugal, ainda não decidi nada. Vou esperar para ver se consigo cumprir um dos meus sonhos", disse JJ.

Apesar de ainda não ter havido sinalização ou contato oficial, Jorge Jesus já figura entre os nomes cogitados por Ednaldo Rodrigues, presidente interino da CBF, para liderar a seleção até 2026. O treinador, conhecido como "Mister" pelos torcedores do Flamengo, faz parte de uma lista de opções que serão discutidas após o fim das tentativas de contratação de Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

Jorge Jesus ou Carlo Ancelotti

A expectativa é que o presidente da CBF se encontre pessoalmente com o técnico italiano durante sua visita a Madrid, na Espanha, nesta semana, para ouvir seu posicionamento de que não deixará o Real Madrid antes do término de seu contrato, em meados de 2024. Diante desse cenário, Jorge Jesus reforça sua disponibilidade e ressalta que seria uma opção de fácil acerto, aproveitando o início de suas férias em Lisboa, em Portugal, onde o Brasil enfrentará Senegal em um amistoso no próximo dia 20.

Nos bastidores da CBF, as discussões sobre o nome de Jorge Jesus envolvem prós e contras. Enquanto o técnico português é visto como uma opção potencialmente menos conflituosa em relação aos clubes brasileiros, se comparado a outros nomes em avaliação, como Abel Ferreira, Fernando Diniz e Dorival Júnior, seu perfil centralizador e vaidoso vai contra o que Ednaldo Rodrigues busca para o comando da Seleção.

Apesar de ter sido procurado por clubes árabes como Al Hilal e Al Nassr, Jorge Jesus optou pela possibilidade de assumir a seleção nacional caso retorne ao Oriente Médio, onde treinou o próprio Al Hilal em 2018. Agora, sua missão será lidar com a pressão da Federação de Futebol da Arábia Saudita nas próximas semanas, enquanto aguarda os direcionamentos da CBF.

Sem comando na Seleção

O Brasil está sem técnico há mais de seis meses, desde a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar. Na ocasião, Tite confirmou que não seguiria no comando da Seleção, e Carlo Ancelotti se tornou o principal alvo de Ednaldo Rodrigues como "plano A". Agora, com a possibilidade de Ancelotti permanecer no Real Madrid, Jorge Jesus emerge como um nome em potencial para assumir a equipe nacional.