Globo fecha acordo com a CBF para transmissão de jogos da Seleção Brasileira até 2026

Pelos próximos anos, a Globo continuará sendo a casa da Seleção Brasileira e, dessa vez, firmou contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a transmissão completa de jogos da Seleção Brasileira masculina até 2026. O novo acordo inclui a transmissão de amistosos e partidas eliminatórias em que o Brasil for comandante, e serão exibidos na TV Globo, Sportv, ge e Globoplay.

Dessa forma, o novo acordo entra em vigor a partir das próximas partidas do Brasil, sendo os amistosos da seleção contra Guiné e Senegal, nos dias 17 e 20 junho, em Barcelona (Espanha) e Lisboa (Portugal), respectivamente. Já as Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2026 iniciam em setembro, e o Brasil começa em casa, contra a Bolívia.

Para Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, esse foi um passo importante no propósito de ter a seleção mais próxima ao torcedor. “Estamos felizes em seguir com esta que é uma parceria que o torcedor já conhece e que existe há muitos anos. Com as transmissões em diferentes plataformas, conseguimos também levar a emoção do nosso futebol a todos os cantos do país” , disse em entrevista ao ge.

O acordo foi comemorado por ambos negociadores e, segundo Fernando Manuel Pinto, diretor de Direitos Esportivos da Globo, é algo que acontece há muitos anos, onde os torcedores vão poder se unir nas telas da emissora para acompanhar a trajetória da Seleção em Copas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)