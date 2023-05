Seleção brasileira vai enfrentar Senegal e Guiné em amistosos na Europa; veja datas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (26) os adversários da seleção brasileira em dois amistosos marcados para junho, na Europa. A equipe, que ainda está sob o comando do treinador interino Ramon Menezes, irá enfrentar as seleções de Senegal e Guiné.

Técnico da seleção brasileira sub-20, Ramon Menezes segue no comando da seleção principal de maneira interina. O treinador está na Argentina, onde o Brasil disputa a Copa do Mundo sub-20, e deve retornar para a sede da CBF no Rio de Janeiro, no domingo, 28 de maio, para anunciar os jogadores convocados para os amistosos.

Amistosos da seleção brasileira em junho

O primeiro amistoso da seleção brasileira será disputado contra a seleção de Guiné, no dia 17 de junho, em Barcelona, na Espanha. A equipe enfrentará a seleção de Senegal no dia 20 do mesmo mês, em Lisboa, Portugal.

Esta será a segunda vez que Ramon comanda a seleção brasileira: em março, a equipe foi derrotada pela seleção de Marrocos pelo placar de 2x1.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)