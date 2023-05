CBF aciona técnico Ramon Menezes para convocação da Seleção Brasileira

Após quase seis meses sem treinador na Seleção Brasileira após a saída de Tite, a CBF acionou nesta sexta-feira (27), o técnico interino Ramon Menezes para a convocação da Seleção Brasileira de Futebol para os jogos amistosos de junho.

No domingo (28), Ramon Menezes divulgará virtualmente a lista dos convocados para os próximos jogos, disputados nos dias 17 e 20 de junho, na Espanha e Portugal, respectivamente. Segundo o regulamento da Fifa, a convocação deve ser até 15 dias antes do início da data Fifa, que inicia no dia 12 de junho.

Seguindo o calendário, a seleção enfrenta os dois rivais africanos, Guiné e Senegal, nos dias 17 e 20 de junho. Atualmente, Ramon comanda a seleção sub-20 na Copa do Mundo da categoria e participa da seleção principal pela segunda vez após sua estreia na partida contra o Marrocos, por 2 a 1, em março.

Dessa vez, o interino deve selecionar os convocados na véspera da partida decisiva da Copa do Mundo Sub-20, contra a Nigéria, realizada neste sábado (27), na Argentina. A divulgação da lista será feita neste domingo (28), de forma online através do evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Após a data Fifa de amistosos, a seleção volta aos gramados em setembro pelas eliminatórias.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)