Após testar Rony como titular da Seleção, Ramon Menezes elogia o paraense: 'cara sensacional'

Rony vive um dos melhores momentos da carreira. Destaque do Palmeiras, o paraense é titular do clube paulista e ganhou uma oportunidade na convocação de Ramon Menezes na Seleção. E engana-se quem pensa que jogador não está com moral com o chefe, que o testou como titular em atividades ao longo da semana.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (24), Ramon elogiou o filho mais famoso de Magalhães Barata (PA), garantindo que o atleta pode ser muito importante para as pretensões do Brasil no amistoso contra o Marrocos.

"Quando o convoquei, eu disse que ele pode ser externo pelo lado esquerdo, pode vir por dentro, como tem sido no Palmeiras, pode fazer o lado direito. Tem muita entrega, todo mundo gosta e pode nos ajudar muito.", disse Ramon.

Fora das quatro linhas, Rony também se destaca. Sempre sorridente e esbanjando bom humor, o paraense já cativou o técnico interino da Amarelinha.

"O Rony é um cara sensacional, tem um carisma impressionante, ele diz muito o que é o povo brasileiro, a simplicidade, o trabalho. Ele está aqui por méritos, por tudo aquilo que ele fez nos últimos anos no Palmeiras, tudo o que ele produziu, a performance. É um jogador que pode nos ajudar muito.", finalizou.

O amistoso entre Seleção Brasileira e Marrocos acontece neste sábado (25), a partir de 19h (Horário de Brasília).