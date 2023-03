Rony na Seleção: veja um trecho do trote com o paraense; vídeo

No início da reformulação para o ciclo da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira conta com vários novatos. Entre eles é o paraense Rony, que passou por um trote. Os jogadores estão reunidos para o amistoso de sábado (25), às 19h, no Estádio Ibn Batouta.

O perfil da Seleção divulgou um trecho do trote passado por Rony e deve divulgar completo nas próximas horas. Confira um pedaço da apresentação de Ronielson, o Rony Rústico.