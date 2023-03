Rony na Seleção: Veja os desafios do atacante paraense no primeiro jogo com a amarelinha

A Seleção Brasileira desembarcou no Marrocos, nesta segunda-feira (20), e iniciou a preparação para o amistoso contra a seleção local - quarta colocada na Copa do Mundo do Catar, no próximo sábado (25), às 19h, no Estádio Ibn Batouta. Entre os jogadores convocados está o paraense Rony, que tem neste teste, a primeira chance na Seleção.

Convocado pelo técnico interino Ramon Menezes, Rony tem a oportunidade de brigar pela titularidade no amistoso. Isso porque o camisa nove titular do Brasil, Richarlison, sofreu uma lesão muscular no último fim de semana, em jogo do Tottenham-ING, na Premier League, e foi cortado.

Yuri Alberto, do Corinthians, é concorrente direto de Rony, do Palmeiras (Rafael Ribeiro/CBF)

Rival na concorrência

O principal concorrente de Rony pela camisa nove no contra Marrocos é alguém que o ex-Remo está acostumado a enfrentar: o centroavante Yuri Alberto, do Corinthians - maior rival do Palmeiras. Com isso, os atacantes levam o Derby Paulista para a Seleção.

Desconfiança

Com a chamada vista por parte dos torcedores com desconfiança, Rony já começa a trajetória na equipe como azarão em futuras convocações. Por isso, o jogador terá neste jogo, contra o Marrocos, uma ocasião para apresentar as credenciais para o próximo técnico do Brasil, que ainda está indefinido.

Leandro Damião foi considerado, no início da década passada, como o principal candidato à camisa 9 da Seleção (Arquivo Agência Reuters)

Não convenceram

Mesmo sendo destaque no Palmeiras - seis títulos e várias artilharias -, Rony precisa ultrapassar a imagem de vários atacantes do futebol brasileiro, nos últimos anos, que fizeram sucesso em clubes. No entanto, sentiram o peso da camisa amarelinha e não conseguiram se firmar. Casos de Leandro Damião, Gabigol, André, Jô e Ricardo Oliveira.

Paraenses na seleção

Por fim, Rony também carrega uma responsabilidade em relação ao Pará. Dede o meia Paulo Henrique Ganso, que em 2016 jogou pela Seleção na Copa América Centenário, um paraense não era convocado.

Agora parte de uma lista repleta de nomes consagrados como Sócrates, Giovanni, Manoel Maria e Rosemiro, Rony vestirá a camisa do único país pentacampeão do mundo para um amistoso que, para o atleta, vai além de ser um simples teste ou momento histórico. Mas é uma porta para novas chamadas e chances de brilhar com a amarelinha.