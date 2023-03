Rony na Seleção: Paraense parte atrás em luta pela titularidade; saiba mais

Nem Rony, nem Yuri Alberto. O técnico interino da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, pareceu dar preferência ao jovem atacante Vitor Roque, do Athletico-PR, como camisa nove no ataque. A equipe fez o primeiro treino com todos os 23 convocados, nesta terça-feira (21), para o amistoso contra o Marrocos.

Com isso, o atacante paraense Rony, do Palmeiras, parte em desvantagem na briga por uma vaga entre os titulares no jogo de sábado (25), às 19h, no Estádio Ibn Batouta. Esta é a primeira chance do ex-Remo para ganhar espaço no ciclo para a Copa do Mundo de 2026.

Desde segunda-feira (20), a Seleção está no país africano. Porém, no mesmo dia, somente 13 convocados puderam trabalhar com bola - Rony não esteve em campo - e sequer houve uma ideia da escalação. Com as primeiras atividades com bola, o possível time-base do Brasil do primeiro encontro após a Copa do Catar é o seguinte:

Ederson (Weverton); Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Lucas Paquetá (Raphael Veiga); Rodrygo (Antony), Vini Júnior e Vitor Roque.

Remanescentes

Para o amistoso de sábado, Ramon Menezes aposta em sete remanescentes para o time titular: Ederson, Militão, Alex Telles, Casemiro, Rodrygo e Vini Júnior. Ramon ainda terá mais três dias de treinos para fechar a equipe ideal do duelo contra Marrocos.

Com a próxima data FIFA sendo apenas em junho, para amistosos e jogos de eliminatórias, é provável que esta seja a única partida em que Ramon Menezes estará à frente da equipe. A CBF ainda procura um novo técnico, com o nome do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, sendo o mais forte para a vaga.