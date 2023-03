Rony: atacante paraense chega ao Marrocos para amistoso; veja primeira imagem do jogador na Seleção

O atacante paraense Rony já está com a Seleção Brasileira em Tânger, no Marrocos, para amistoso que será disputado no próximo sábado, à 19h (de Brasília). O jogador natural de Magalhães Barata, no interior do estado, chegou ao país no norte da África na segunda-feira (20) acompanhado dos dois outros atletas do Palmeiras que foram convocados, o goleiro Weverton e o meia Raphael Veiga. As primeiras imagens de Rony na seleção foram divulgadas pela CBF no Instagram.

Está foi a primeira convocação de Rony para a Seleção e a primeira de um paraense desde Paulo Henrique Ganso, em 2016, para disputar a Copa América Centenário, realizada nos Estados Unidos. Na ocasião, Ganso substituiu o meia Kaká, que foi cortado por lesão.

Ronielson da Silva Barbosa, o Rony, tem 27 anos e começou a carreira no Remo. Após dois anos no time profissional, foi vendido em 2015 a um grupo de empresários que o colocou no Cruzeiro, onde aprimorou fundamentos junto ao time Sub-20. Desde então rodou por Náutico-PE, Albirex Niigata (Japão) e Athletico Paranaense até chegar ao Palmeiras, em 2020. O atacante é um dos principais homens de frente do Verdão, clube em que acumula 174 jogos e 52 gols marcados.

A Seleção Brasileira está no Marrocos desde o último domingo e vem sendo comandada de maneira interina pelo técnico Ramon Menezes, o treinador da equipe Sub-20, que no mês passado foi campeã Sul-americana na Colômbia. A CBF ainda não contratou um substituto para ser efetivado no lugar de Tite, que deixou o time canarinho após o insucesso na Copa do Mundo 2022, no Catar.

Confira a lista com todos os jogadores convocados para o amistoso contra o Marrocos:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras)

Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras) Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus) e Robert Renan (Zenit)

Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus) e Robert Renan (Zenit) Laterais: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest)

Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest) Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras)

André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras) Atacantes: Antony (Manchester United), Yuri Alberto (Corinthians), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vini Júnior (Real Madrid) e Vitor Roque (Athletico-PR)