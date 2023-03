Remo parabeniza Rony pela convocação e diz: 'todos os paraenses têm muito orgulho de você'

O Remo fez uma publicação em suas redes sociais nesta sexta-feira (3), após a convocação do jogador, Rony, cria das categorias de base do Leão. O clube azulino parabenizou o atleta e afirmou que os paraenses possuem orgulho do craque.

“De Magalhães Barata (PA) para a Toca do Leão, da Toca para a Granja Comary e para o mundo. O atacante Rony, cria da base do Mais Querido, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira! Muito sucesso nesse novo ciclo, Rony! O Fenômeno Azul e todos os paraenses têm muito orgulho de você!”, publicou o cube paraense.

Rony iniciou no futebol atuando na base azulina, disputou a Copa São Paulo, subiu para o profissional e foi bicampeão paraense (2014 e 2015), antes de ser negociado com o Cruzeiro-MG, em 2015. Teve passagens pelo Náutico, futebol japonês e em seguida retornou ao Brasil para o Athletico-PR. No Furacão Rony foi peça importante nas conquistas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, ganhou notoriedade e foi para o Palmeiras.

No clube paulista ganhou praticamente tudo, dois estaduais, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e duas vezes levantou a taça da Libertadores, principal competição do continente.