Após ser convocado para a Seleção Brasileira, Rony recebe ligação de Helder Barbalho; vídeo

Ao saber da convocação do paraense Rony para a Seleção Brasileira, na tarde desta sexta-feira (3), o Governador do Estado, Helder Barbalho, entrou em contato com o atleta e o parabenizou pela conquista. Helder destacou que vitórias deste nível elevam o futebol paraense e valorizam os nossos atletas.

Helder fez uma chamada de vídeo com o "Rústico" e por alguns minutos trocaram mensagens de agradecimento e apoio. "O Pará está em festa", disse Helder no início da conversa. "Fazia muito tempo que a gente não tinha um jogador na Seleção Brasileira", prosseguiu. Rony foi convocado para o lugar de Neymar.

Rony, por sua vez, disse estar digerindo a conquista, mas fez questão de ressaltar que levará a bandeira do estado, como sempre faz durante as conquistas em campo. "Eu sempre levo o Pará comigo e vamos continuar, agora representando a Seleção e também o nosso estado", frisou.

O atacante do Palmeiras começou a carreira profissional pelo Clube do Remo, depois de sair da cidade de Magalhães Barata, em 2014. Hoje, aos 27 anos, acumula passagens por grandes times do Brasil e coleciona títulos, sendo considerado um dos destaques do futebol brasileiro na atualidade.