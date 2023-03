Rony detalha sonho de criança e primeira convocação para a Seleção: 'A ficha ainda não caiu'

Rony parecia pressentir que receberia uma grande notícia nesta sexta-feira (3). Um dia antes de ser convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, o atacante do Palmeiras disse que mal conseguia dormir de tanta ansiedade. O motivo, até então desconhecido pelo atleta, foi revelado pela manhã do dia seguinte. Por meio do técnico interino do Brasil, Ramon Menezes, o camisa 10 do Verdão se tornou o primeiro paraense em sete anos a representar a única seleção pentacampeã mundial.

"Quando o Ramon apareceu para a convocação eu já estava querendo chorar. Não sei o que aconteceu, mas acho que já estava pressentindo. Ontem não consegui dormir, sentia que tinha alguma coisa me incomodando. Conversei com o meu pai e resolvi deixar tudo nas mãos de Deus. Hoje, quando ele [Ramon] falou o meu nome, fiquei sem palavras. Isso tudo é a realização de um sonho. A ficha ainda não caiu", disse Rony.

Paraense natural de Magalhães Barata, o atacante nunca esqueceu as origens. Sempre que pode, Rony vem ao Pará e curte o clima Amazônico junto com familiares e amigos. Na primeira declaração oficial após ser convocado, o jogador fez questão de ressaltar a importância do feito para o estado e o futebol da região.

"Eu consegui realizar o sonho de vestir a camisa da Seleção e representar meu estado. Minha história para chegar até aqui não foi fácil. Passa uma série de coisas na minha cabeça, que eu vivenciei no passado, todas as dificuldades e desconfianças. Tudo isso pra hoje realizar um sonho de criança. Agradeço a todo mundo que está me ligando, mandando mensagem. Agora é comemorar com os amigos, com a família e voltar a trabalhar, para fazer bonito na Seleção", afirma Rony, emocionado.

O camisa 10 do Palmeiras ainda teve tempo de parabenizar o meia Raphael Veiga, companheiro no Verdão, que também foi chamado pela primeira vez para defender a amarelinha. Além de Raphael, o goleiro Weverton, outro membro da Academia, foi chamado para integrar o time de Ramon Menezes.

"O Veiga e o Weverton estão lá, mas o Veiga é um caso especial. É um cara muito trabalhador, que merece muito e se dedica ao máximo para mostrar um bom futebol. Todo mundo sabia que já estava mais do que na hora dele ter uma oportunidade. Fico feliz pelos dois, mas em especial pelo Veiga, que recebeu a primeira chance assim como eu", comemorou.

A Seleção Brasileira enfrenta o Marrocos no dia 25 de março pelo primeiro amistoso depois da Copa do Mundo 2022, no Catar. O duelo acontece no Estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, no norte do país africano. O jogo está marcado para começar às 19h no horário de Brasília.