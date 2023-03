Terra natal de Rony, Magalhães Barata é famosa pela farinha, açaí e carimbó

A cidade de Magalhães Barata, no nordeste do Pará, viu seu filho mais ilustre realizar um sonho nesta sexta-feira (3). O atacante Rony, hoje camisa 10 do Palmeiras, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. O jogador nasceu na localidade de Vila Quadros, na zona rural do município.

O jogador, apesar de não viver na cidade desde 2014, quando começou a dar os primeiros passos no time profissional do Remo, nunca esqueceu das raízes criadas no interior do estado. Em dezembro deste ano, durante as férias do Palmeiras, Rony foi até Magalhães Barata, onde assou farinha, uma das iguarias do local. A trajetória do jogador foi exaltada inclusive pela prefeita do município, Marlene da Silva Borges.

“É com muita alegria que neste momento quero parabenizar nosso atleta Ronielson da Silva, (Rony), filho de Magalhães Barata, que tem uma linda história de superação. Ele representa persistência e dedicação, os jovens do nosso município o têm como inspiração. Rony nos mostra o quanto o esporte pode transformar a vida das pessoas, por isso sigo apoiando e incentivando as atividades esportivas, pois entendo a importância na sociedade”, explicou Marlene em entrevista a O Liberal.

Rony já mostrou que sabe fazer farinha de mandioca (Reprodução / Redes Sociais)

“Sucesso é o que desejo em nome de todos os munícipes que neste momento transbordam de felicidade com a notícia da convocação dele para a Seleção Brasileira. Tenho certeza que ainda irá galgar degraus incríveis, o Brasil acaba de ganhar mais uma estrela!”, concluiu a prefeita.

Mas afinal, como é o local onde o principal atleta paraense da atualidade nasceu? O Núcleo de Esportes de O Liberal fez uma pesquisa das principais atrações desta pequena cidade no interior do estado.

Onde fica Magalhães Barata?

Magalhães Barata é uma pequena cidade de pouco mais de 8 mil habitantes, que fica no nordeste do Pará, na Região do Salgado, distante 156 km de Belém. O município tem esse nome em homenagem ao governador Joaquim de Magalhães Barata, que esteve à frente do executivo paraense em duas oportunidades: de 1943 a 1945 e de 1956 a 1959.

Cultura

O Carimbó, ritmo tradicional da cultura paraense, é um dos marcos da cidade de Magalhães Barata. Por ser vizinha à Marapanim, conhecida como "Terra do Carimbó", a cidade também possui grupos tradicionais da música. Um dos que ganharam mais destaque é o Brasileirinho, comandado pelos mestres Ceguinho e Zeca.

Rony aproveitou para curtir as férias com a família e amigos em dezembro de 2022 (Divulgação)

Pontos turísticos

Um dos principais pontos turísticos de Magalhães Barata é a Vila Cafezal, localizada a alguns quilômetros ao norte do centro da cidade. O local, que fica à beira do Rio Marapanim, recebe vários eventos culturais.

Economia

Grande parte dos habitantes da cidade trabalham no serviço público. No entanto, entre os setores característicos da cidade, também se destacam as atividades cultivo de açaí e de farinha de mandioca. Esses últimos, no entanto, se concentram na zona rural do município.