Rony na Seleção: torcedor remista e palmeirense fala do orgulho em ver convocação do atacante

Com o anúncio da convocação da Seleção Brasileira para o amistoso contra o Marrocos, torcedores ficaram empolgados pelos nomes na lista anunciada pelo técnico interino, Ramon Menezes. Rony foi o mais comemorado pelos torcedores paraenses, atualmente no Palmeiras, o atacante foi cria das categorias de base do Clube do Remo.

Antes de Rony, o último paraense convocado para a Seleção foi Paulo Henrique Ganso, em 2016, para a Copa América Centenário. Para o torcedor paraense Anthony Amaral, que é remista e palmeirense, a convocação de Rony foi motivo de orgulho.

“Fiquei muito feliz, pois o Rony é um jogador que merece demais, sempre se esforçou e batalhou desde cedo pra conseguir seus objetivos em campo. Quando soube, pensei até que fosse brincadeira, mas fui confirmar e vi que era verdade”, disse.

Para Anthony, existe um preconceito com jogadores do norte e nordeste, e Rony poderia ter sido convocado antes pelo bom desempenho no Palmeiras.

“Infelizmente, jogadores das regiões Norte e Nordeste sempre sofrem certo preconceito por conta das suas regiões de origem. Por mais que estejam em uma boa fase, nunca agradam e acabam não sendo vistos como os jogadores que são do sul e sudeste”, declarou.



Rony jogou pelo Clube do Remo nas categorias de base, quando disputou a Copa São Paulo e depois subiu para o profissional, conquistando o Bicampeonato Paraense com a camisa do Leão. No Palmeiras, onde conquistou seus maiores títulos, como a Copa Libertadores, Rony chegou em 2020 e já é um dos maiores ídolos do clube.

“Quando conseguiu ser Campeão Paraense, ele mostrou que desempenhava um bom futebol. E quando foi anunciado pelo Palmeiras, eu já sabia que ele seria importante para o clube, apesar da desconfiança e das críticas de grande parte da torcida. Mas, como ele é um jogador diferenciado, trabalhou em cima das críticas e mostrou que é craque”, disse o torcedor.

Anthony é torcedor do Clube do Remo e do Palmeiras e acompanhou de perto a trajetória do atacante Rony (Arquivo Pessoal)

Na convocação da Seleção, Rony entra no lugar do camisa 10, Neymar, que está afastado dos jogos por conta de uma lesão. A substituição é um peso a mais para os jogos, já que o craque é sempre esperado para as partidas da canarinho.

“É difícil substituir o Neymar, mas conhecendo o talento de Rony e sua vontade de vencer, não tenho dúvidas de que ele será bem representado. Sei que ele [Rony] fará um bom trabalho e quem sabe, crave essa vaga com a camisa da Seleção”, falou o torcedor.

Com a convocação e os olhos do mundo na Seleção, Anthony já pensa na possibilidade de Rony ser alvo de clubes europeus, como já foi do Ajax, da Inglaterra, e deixar o Palmeiras.

“Pelo lado torcedor, eu não queria que ele saísse do Palmeiras, mas pensando na carreira dele e no futuro financeiro, obviamente seria muito bom, pois já tiveram times interessados em contratá-lo lá fora. Mas se fosse pra sair, que voltasse para o Remo”, brincou.