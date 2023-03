Ganso foi último paraense antes de Rony a ser convocado à Seleção Brasileira; relembre

Nascido na cidade de Magalhães Barata, no interior do Pará, o atacante Rony, hoje no Palmeiras, foi convocado pela primeira vez pela Seleção Brasileira nesta sexta-feira (3). A presença do camisa 10 do Verdão na lista põe fim a um longo jejum do futebol paraense. Pela primeira vez em sete anos um jogador nascido no estado vai representar a Canarinha.

O último paraense convocado para defender a seleção pentacampeã mundial foi o meia Paulo Henrique Ganso, hoje no Fluminense. Em 2016, quando ainda atuava no São Paulo, o jogador foi chamado para compor o elenco do Brasil na Copa América Centenário, disputada nos Estados Unidos. Na ocasião, Ganso substituiu o meia Kaká, que foi cortado por lesão.

A atuação de Ganso do torneio, no entanto, foi apagada assim como a da Seleção Brasileira. O jogador não saiu do banco de reservas em nenhuma das três partidas do Brasil, que foi eliminado ainda na primeira fase.

Rony, ao contrário de Ganso, não disputará um torneio pela Seleção, mas sim um amistoso. No dia 25 de março, o Brasil enfrentará o Marrocos, time semifinalista da última Copa do Mundo, no primeiro compromisso após o Mundial do Catar. A partida será disputada no estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, no norte do país africano.

Jogaram no Pará e chegaram à Seleção

Além de Paulo Henrique Ganso, há também uma lista extensa de jogadores que passaram por clubes do estado e chegaram a jogar pela Seleção Brasileira. Confira a lista completa a seguir:

