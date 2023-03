Rony cita trote e revela destino de camisa da Seleção contra o Marrocos: 'Várias pessoas já pediram'

Os primeiros dias de Rony na Seleção Brasileira estão sendo, como o próprio jogador diz a todo momento, a realização de um sonho. Com os pés no chão e sem criar grandes expectativas sobre o futuro com a amarelinha, o atacante paraense do Palmeiras tem buscado aproveitar ao máximo a experiência atual. Um dos exemplos disso é o destino do uniforme que usará na partida contra o Marrocos, neste sábado (25), que poderá ser sua estreia pelo time canarinho.

"Várias pessoas já pediram [a camisa], principalmente da minha família. É um momento único, é a realização de um sonho e pode ter certeza que a primeira camisa vai ficar guardadinha no meu escritório. Vou fazer um quadro dela para nunca mais esquecer desse momento que eu estou vivendo", adiantou o paraense.

"Todas as vezes que eu entrar [no escritório] e olhar para ela, vou imaginar o momento que eu realmente estou vivendo hoje e realizado um grande sonho", contou Rony.

Com 27 anos de idade de diversos títulos pelo Palmeiras, Rony ainda se sente um garoto no ambiente da Seleção. É um dos novatos, ao lado de Raphael Veiga e outros jovens que tiveram a oportunidade de jogar nas equipes de base do Brasil, mas estão pela primeira vez no time principal.

Trote na Seleção

Desta forma, foi obrigado a participar do tradicional trote, mas não deu detalhes do que aconteceu no momento. O pouco que se sabe foi publicado em um vídeo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - veja acima.

"Não tem como repetir aqui [o que aconteceu]. É muito nervosismo na hora ali, de ver todo mundo reunido. Mas foi bem descontraído, foi bem mais para dar uma aliviada depois da refeição. Foi legal. Foi o momento de se apresentar ali para a galera, falar um pouquinho da minha história, um pouquinho de quem realmente eu sou e deu para mostrar um pouco da minha alegria e da minha felicidade de estar ali”, contou, para em seguida dar pistas.

“Tive que cantar, tive que falar algumas coisas lá, prefiro nem comentar aqui que já até esqueci [risos]. [Lucas] Paquetá também me ajudou a cantar", revelou.

Ao lado de ídolos

Rony também não expôs a sua admiração por diversos companheiros de Seleção, jogadores aos quais conhecia apenas pela televisão ou em jogos de videogame. Ele citou como exemplos Casemiro e Vinícius Júnior, titulares com Tite na Copa do Mundo do Catar.

Rony veste a camisa da Seleção pela primeira vez (Rafael Ribeiro/CBF)

"Eu sou um novato aqui. Na situação do trote você fica nervoso de fazer algo errado, mas, ao mesmo tempo, fica feliz de ter pessoas que você assistia na televisão e você estar ali, pertinho, tendo uma experiência nova. Para você é tudo novo. Eu, particularmente, fico 'não acredito que eu tô aqui', com esses jogadores que até então eu assistia e jogava pelo videogame. Mas é algo extraordinário, que demora para cair a ficha. Mas também você procura somar com aquilo que você tem. O mais importante é a experiência que você tem com esses grandes jogadores, que atuam na Europa. Você procurar, como profissional, pegando experiência. É um momento que você tem que viver, aproveitar", concluiu o atacante.

Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (25), em Tânger, no país africano. A partida será no Estádio Ibn Batouta, a partir das 19h (horário de Brasília).