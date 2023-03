Rony na Seleção: paraense aparece entre os titulares e faz gol de bicicleta em treino no Marrocos

O atacante paraense Rony, do Palmeiras, esteve entre os titulares do técnico interino Ramon Menezes durante o quarto dia de treinamentos da Seleção Brasileira visando o amistoso contra o Marrocos, que será sábado, às 19h (de Brasília), em Tânger. O jogador, inclusive, arrancou gritos e aplausos dos companheiros ao marcar um gol de bicicleta - lance, porém, que ocorreu em um momento da atividade que não era permitido à imprensa gravar imagens.

VEJA MAIS

O treino coletivo desta quinta-feira (23), em um campo anexo ao Estádio Ibn Batouta, onde será o jogo no sábado, foi o terceiro da semana. Pela primeira vez Ramon Menezes mexeu no time, dando a oportunidade a Rony pintar entre os titulares. Além dele, Raphael Veiga, também do Palmeiras, e João Gomes, do Wolverhampton (Inglaterra), foram outras novidades.

Atacante é testado como ponta

Primeiro, o atacante paraense substituiu Vitor Roque e apareceu entre os titulares abertos pelo lado direito do campo, dividindo o tridente de ataque com Rodrygo, centralizado, e Vinícius Jr., pela esquerda. A formação ficou com Ederson, Emerson Royal, Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Rony, Rodrygo e Vini Júnior.

Depois, Rony foi sacado para a entrada da Raphael Veiga. Neste momento, a Seleção passou a jogar no 4-4-2, com Veiga e Paquetá como meias. Depois o interino voltou à combinação que testou nos dias anteriores, com Antony e Vini Jr. nas pontas e Rodrygo flutuando pelo meio.

Rony deixou seu gol de bicicleta

O momento que arrancou euforia dos próprios jogadores da seleção aconteceu na parte final do treinamento, quando Ramon Menezes encerrou o coletivo e comandou uma atividade específica de bolas paradas.

Neste momento, Rony esteve na formação titular. Após uma bola alçada, o atacante palmeirense emendou a sua marca registrada e marcou um golaço, arrancando gritos e risos dos demais atletas. A jogada não pôde ser filmada por veículos de imprensa.