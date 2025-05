Belém de fora! Fifa anuncia as cidades que serão sedes da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira (7), as cidades que receberão os jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. A competição, que contará com 32 seleções, ocorrerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho. Como país-sede, o Brasil já tem vaga garantida no torneio. E assim como ocorreu na Copa do Mundo de 2014, a cidade de Belém está de fora das escolhidas.

As partidas serão disputadas nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. No planejamento do comitê organizador brasileiro, o estádio do Maracanã, no Rio, foi indicado como palco da abertura e da grande final do Mundial.

Além do Maracanã, os demais estádios previstos no projeto são: Neo Química Arena (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pernambuco (Recife), Castelão (Fortaleza), Arena Fonte Nova (Salvador), Mané Garrincha (Brasília) e Beira-Rio (Porto Alegre).

Inicialmente, o plano previa 12 cidades-sede, mas a Fifa e o comitê optaram por reduzir esse número para oito, o que exigirá uma redistribuição dos jogos. Apesar disso, está mantida a definição dos palcos da abertura, das semifinais e da final.

De acordo com o projeto, os estádios que devem receber mais partidas são o Maracanã, o Mané Garrincha e o Mineirão, cada um com oito jogos. A Neo Química Arena está prevista para sediar sete confrontos, incluindo uma das semifinais. A outra semifinal será disputada em Brasília.

A organização pretende aproveitar a estrutura deixada pela Copa do Mundo masculina de 2014, embora com ajustes na capacidade dos estádios. O Maracanã, por exemplo, terá uma redução leve, passando de 73.139 para 72.689 lugares. A Neo Química Arena terá capacidade para 46.156 torcedores, enquanto o Mané Garrincha poderá receber até 44.099 pessoas. Apenas os jogos de abertura e final manterão a capacidade total dos estádios.

Esta será a terceira final de Copa do Mundo disputada no Maracanã, que já recebeu as decisões dos Mundiais masculinos de 1950 (Brasil 1 x 2 Uruguai) e de 2014 (Alemanha 1 x 0 Argentina).