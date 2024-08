Campeã com Esmac e Remo, preparadora física do Vasco vê Copa em Belém com grande oportunidade

Na última quinta-feira (22), a CBF anunciou a inclusão do Estádio Mangueirão, em Belém, como candidato a receber jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Inicialmente, Belém não fazia parte da candidatura apresentada à Fifa, mas o anúncio feito pelo presidente da CBF, o governador do Pará e o presidente da FPF despertou entusiasmo na população local, que sonha com a Copa na cidade.

O Brasil foi escolhido em maio para sediar o torneio, vencendo a candidatura conjunta de Alemanha, Bélgica e Holanda. A inclusão de Belém como possível sede rapidamente ganhou destaque no Pará, especialmente entre aqueles ligados ao futebol.

A preparadora física Cássia Gouvêa, atualmente no Vasco, comentou sobre a importância dessa oportunidade. Ela vê a possibilidade de Belém receber jogos da Copa como um ponto de partida para a valorização do futebol feminino (FF) no estado. "É importantíssimo para trazer visibilidade pro FF no estado, fazendo com que, consequentemente, o FF local também seja mais visto e/ou procurado. Creio que esse seja o ponto de partida, além de, claro, mais investimentos na modalidade, porque a Federação precisa fortalecer o produto (e suas competições femininas)", afirmou.

Cássia tem um histórico vitorioso no futebol, sendo tricampeã estadual pela Esmac, além de ter ganhado um acesso à elite do futebol feminino brasileiro. Chegou ao Remo em 2022 e conquistou dois dos três títulos conquistados pelo clube de forma consecutiva. Ela também destaca a necessidade de uma mudança de mentalidade em relação ao futebol feminino, que ainda é tratado de forma amadora em muitos casos. "É preciso de mais. É preciso que se enxergue futebol feminino como futebol profissional e não só amador", disse. Para Cássia, o Pará tem potencial, com talentos e profissionais dedicados, mas "precisa-se melhorar em estrutura e com investimento necessário, dos clubes e da federação (investindo no produto do campeonato estadual), essa disparidade certamente vai diminuir".

Apesar do anúncio, a decisão final sobre a inclusão do Estádio Mangueirão caberá à Fifa, que deve enviar uma comissão para visitar as cidades candidatas. Inicialmente, a Copa de 2027 será realizada em dez estádios, incluindo um na Região Norte, a Arena Amazônia, em Manaus. A expectativa é que Belém e Manaus possam participar juntas da competição, sem a necessidade de reacender a antiga rivalidade entre as capitais.

"Acho que a troca de conhecimentos é imprescindível pro crescimento do profissional, entender como funcionam as estruturas de vários lugares diferentes pra ter um olhar do que pode funcionar melhor no contexto que você está inserido é muito importante", concluiu.