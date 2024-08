Ver-o-peso: feirantes e torcedores avaliam indicação de Belém para sede da Copa do Mundo Feminina

Após o Governador Helder Barbalho anunciar na tarde da última quinta-feira (22), que Belém poderá ser uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, a reportagem de O Liberal visitou o mercado do Ver-O-Peso, um dos cartões postais da cidade, para ouvir a opinião e perspectiva da população sobre o assunto.

Para o vendedor Alberto Silva, de 54 anos, a notícia foi recebida com muita alegria. "É tudo de bom , quem é que não gosta de futebol? Isso atrai o público, atrai clientes, é um evento a mais no nosso estado, na nossa cidade. É gratificante para a gente como belenense e paraense, ter um evento desse de grande importância dentro da nossa capital. A gente vê aí a COP-30, já movimenta muita coisa, teve um jogo do flamengo aqui, eu estive no estádio para ver esse jogo, isso já traz muita gente. Aí você imagina uma copa do mundo? É futebol, é como o povo paraense, belenense, gosta", afirma.

Alberto Silva - Vendedor / Foto: (Carmem Helena / O Liberal)

Já para Danielle Ferreira, de 42, o esporte é bom para todos. "Para nós aqui em Belém, é benefício, é ótimo. O Mangueirão tem que ter eventos, movimentar a economia que entra para o turismo". diz. Ela ainda finaliza com um recado. "Força para as meninas do Brasil".

Danielle Ferreira - Vendedora / Foto: (Carmem Helena / O Liberal)

Segundo anunciou o governador Helder Barbalho, a decisão foi tomada após uma reunião, realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Participaram do encontro o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o mandatário da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul.

Milton Silva, de 50 anos, avalia a notícia como um sinal de que o Pará está em desenvolvimento e também em grandes eventos. "Vai ser muito bom para a cidade em questão de visualização. Uma copa do mundo em Belém, vamos ter que ajeitar mais a cidade, mais hotéis, vai ser divulgado para o mundo todo, o turismo vai crescer bastante aqui", explica. Ao ser questionado sobre o futuro do futebol femino após uma copa do mundo, Milton comenta, que no Pará, o futebol feminino ainda engatinha. "Aqui ainda está engatinhando, em outras partes do Brasil já tem uns campeonatos bem melhores, e com isso, pode ser que os clubes invistam bem mais do que estão investindo agora, que é muito pouco", afirma.

Milton Silva / Foto: ((Carmem Helena / O Liberal))

Elcione Soares, de 39 anos, acredita que o evento será especialmente positivo para as mulheres. "Vai trazer uma economia boa, para nós mulheres principalmente, as vendas vão melhorar, terá vários turistas. Vai ser muito bom para Belém, a COP-30 já vai ser aqui, ainda vem mais uma copa do mundo, vai ficar muito bom", comenta com entusiasmo. Para ela, o futebol feminino também ficará em evidência. "Ainda tem o futebol feminino que vai ser mostrado para nós, é mais valorizado dos homens, o das mulheres fica um pouco lá atrás, quem sabe assim comecem a valorizar mais", desabafa.

Elcione Soares / Foto: ((Carmem Helena / O Liberal))

Além de ser incluída na Copa do Mundo Feminina, a capital do Pará também sediará a Supercopa do Brasil, no estádio Mangueirão, prevista para o início da próxima temporada. A notícia foi confirmada pelo presidente da CBF.