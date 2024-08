Belém será sede da Copa do Mundo Feminina em 2027 e Supercopa, anuncia Helder Barbalho

Belém será cidade-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, que ocorre no Brasil. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (22) pelo governador do Pará, Helder Barbalho. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do governador.

A decisão foi tomada após uma reunião, realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Participaram do encontro, além de Helder Barbalho, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o mandatário da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul. O Mangueirão, principal estádio do estado, receberá as partidas da competição.

"Feliz em anunciar, com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que Belém será uma das cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027 e também vai receber a Supercopa do Brasil já do ano que vem. É o Pará e o nosso Mangueirão na rota dos grandes eventos do futebol nacional e mundial", afirmou Helder Barbalho.

Segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, Belém será incluída a lista de cidades-sede previamente divulgadas pela CBF. Além da capital do Pará, outros dez locais receberão jogos do principal torneio de seleções do futebol feminino:

Belo Horizonte (MG),

Brasília (DF),

Cuiabá (MT),

Fortaleza (CE),

Manaus (AM),

Porto Alegre (RS),

Recife (PE),

Rio de Janeiro (RJ),

Salvador (BA),

São Paulo (SP).

Todas as cidades, menos Belém, receberam jogos da Copa do Mundo masculina, em 2014.

O Brasil foi anunciado como país-sede do Mundial Feminino em maio deste ano. Na ocasião, a candidatura brasileira superou a europeia – formada por Holanda, Alemanha e Bélgica – por 119 votos a 78 durante o Congresso da Fifa, realizado em Bangkok, na Tailândia.

A 10ª edição da principal competição de seleções do futebol feminino será a primeira disputada na América do Sul. Por ser o anfitrião da competição, o Brasil já está naturalmente classificado. Os demais nove países da Conmebol vão disputar três vagas. O Mundial Feminino 2027 será o segundo com 32 seleções participantes, repetindo o formato da Copa de 2023, vencida pela Espanha.

Supercopa

Além da inclusão na Copa do Mundo Feminina, a capital do Pará também receberá a Supercopa do Brasil, no Mangueirão, marcada para ocorrer no início da próxima temporada. A informação, que já havia sido divulgada pelo governador em outra ocasião, foi confirmada pelo presidente da CBF.

A Supercopa do Brasil é um torneio anual de futebol que reúne os campeões da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano anterior. A primeira edição aconteceu em 1990, mas a competição foi descontinuada em 1992 e retomada apenas em 2020. Em 2023, a Supercopa do Brasil recebeu o nome de "Supercopa Rei", em homenagem ao Rei Pelé, que faleceu no final de 2022.

Ou seja, deverão estar presentes no Mangueirão, em 2025, o time que for campeão da Série A de 2024 e o que conquistar a Copa do Brasil deste ano. A tendência, segundo o presidente da CBF, é que a partida entre os campeões ocorre na última semana de janeiro ou primeira semana de fevereiro.