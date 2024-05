Brasil é escolhido como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027

Em 2027, a Copa do Mundo Feminina será no Brasil. A decisão ocorreu na madrugada após congresso técnico da Fifa. A candidatura brasileira superou a europeia – formada por Holanda, Alemanha e Bélgica – por 119 votos a 78 durante o evento, realizado em Bangkok, na Tailândia.

"Parabéns ao Brasil. Vamos agora organizar a melhor Copa do Mundo da história", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, logo após anunciar a vitória brasileira.

Já o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, afirmou que a decisão da Fifa é uma "vitória para o futebol latino-americano e para o futebol feminino na América Latina".

Por ser o anfitrião da Copa, a seleção brasileira já está automaticamente classificada. Além dela, outras 31 seleções disputam o torneio. Da América do Sul, 9 países vão disputar 3 vagas.

Quais os estádios escolhidos para a Copa do Mundo Feminina no Brasil?

A 10ª Copa do Mundo Feminina da história terá 10 sedes, com os estádios que foram utilizados na Copa do Mundo masculina de 2014: Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Corinthians (São Paulo), Maracanã (Rio de Janeiro), Mineirão (Belo Horizonte), Fonte Nova (Salvador), Arena Pernambuco (Recife), Arena Castelão (Fortaleza), Arena Amazonas (Manaus), Arena Pantanal (Cuiabá) e Mané Garrincha (Brasília).