Governador do Pará confirma realização de jogo da Supercopa do Brasil de 2025 no Mangueirão

O governador Helder Barbalho confirmou, por meio de postagem nas redes sociais, que a Supercopa do Brasil de 2025 será disputada em Belém, no Mangueirão. A competição, que abre oficialmente o calendário do futebol brasileiro a cada temporada desde 2020, deverá ocorrer entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Assim, o governo do estado garante o Pará como sede de dois grandes eventos no mesmo ano, já que a capital paraense também receberá a COP 30 em novembro de 2025.

De acordo com apuração da reportagem, a CBF não vai se pronunciar sobre a escolha da sede neste momento. Um dos motivos é a logística envolvida em levar jogos de grande porte para Belém, com clubes, provavelmente, do eixo Sul-Sudeste.

VEJA MAIS

O que é a Supercopa do Brasil?

A Supercopa do Brasil é um torneio anual de futebol que reúne os campeões da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano anterior. A primeira edição aconteceu em 1990, mas a competição foi descontinuada em 1992 e retomada apenas em 2020. Em 2023, a Supercopa do Brasil recebeu o nome de "Supercopa Rei", em homenagem ao Rei Pelé, que faleceu no final de 2022.

Ou seja, deverão estar presentes no Mangueirão, em 2025, o time que for campeão da Série A de 2024 e o que conquistar a Copa do Brasil deste ano.

Formato da disputa:

- A partida única é disputada em campo neutro, geralmente em um grande estádio do país.

- Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

- Se o mesmo time for campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, o vice-campeão do Brasileirão disputa a Supercopa contra o campeão da Copa do Brasil.

Lista de campeões da Supercopa:

- 6 times: Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo.

- Maior vencedor: Flamengo (2 títulos)

Data da disputa

A Supercopa Rei geralmente é disputada entre janeiro e março, antes do início do Campeonato Brasileiro, e marca o início do calendário oficial do futebol brasileiro.

Edição de 2024

Em 2024, a Supercopa Rei foi realizada no dia 4 de fevereiro no Mineirão, em Belo Horizonte. O São Paulo venceu o Palmeiras por 4 a 2 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.