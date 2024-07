Pelo Brasileirão, Grêmio e Corinthians empatam; na Sul-Americana Cuiabá é eliminado

Na noite desta quinta-feira (25/7) ocorreu a última partida da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e dois times brasileiros jogaram pelos playoffs da Sul-Americana. Em Itaquera (SP), o Corinthians empatou em 2 a 2 com o Grêmio. Nos playoffs da competição continental, o Cuiabá perdeu para o Palestino-CHI por 2 a 1 e foi eliminado. O Athletico-PR venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, avançando às oitavas.

Em São Paulo, o Grêmio surpreendeu o Corinthians, marcando aos dois minutos com Rodrigo Ely. O Corinthians empatou ainda no primeiro tempo, com Yuri Alberto convertendo um pênalti polêmico.

No segundo tempo, o Grêmio voltou a liderar o placar na Neo Química Arena com um gol de Villasanti. No final do jogo, Rodrigo Garro empatou para o Corinthians. O resultado colocou o Corinthians na 14ª posição, com 19 pontos. O Grêmio está na 17ª posição, com 15 pontos.