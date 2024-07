Com gol no final, Flamengo triunfa sobre o Vitória no Barradão pela Série A

O Flamengo levou a melhor diante do Vitória, no Barradão em Salvador, pela 19ª rodada do Brasileirão 2024. O resultado desta quarta-feira (29) deixou os cariocas na terceira posição da tabela, com 37 pontos, empatados com o Palmeiras e a três pontos do Botafogo, líder da Série A.

Arrascaeta abriu o placar para o Flamengo aos 39 do primeiro tempo. Aos 30 do segundo, Everaldo empatou para o Leão da Barra. Mas aos 45 minutos, na base do "abafa", Carlinhos recebeu lançamento de Gabigol e fechou o placar para o Mengão, que voltou a encostar na liderança.

O próximo jogo do Flamengo no Brasileirão será contra mais um rubro-negro: o Atlético Goianiense, no próximo domingo (28), já pela primeira rodada do segundo turno.