‘Filha de Ronaldinho Gaúcho’ está jogando as Olimpíadas? Veja aqui!

A jogadora sul-africana Miche Minnies, de 23 anos, viralizou em 2023 no Brasil pelas semelhanças com Ronaldinho Gaúcho, ídolo do futebol brasileiro. Chamada por internautas de “filha do Ronaldinho”, a atleta é atacante do Mamelodi Sundowns Ladies, time da África do Sul.

Miche foi campeã em 2022 e 2023 no SAFA Women's League, a principal competição nacional de futebol feminino. Ela também venceu, em 2021, a Sasol League, disputa semi-profissional.

Apesar deste destaque todo, a jogadora não atua na Seleção Feminina da África do Sul e, mesmo se fosse convocada constantemente, também não participaria da edição desse ano, já que a seleção foi eliminada pela Nigéria no Pré-Olímpico.

Em seu perfil no Instagram, vários brasileiros fazem comentários. “Nossa Ronaldinha”, escreveu uma internauta. “Ronaldinho, assume a menina, bruxo”, disse outro, utilizado o apelido dado ao jogador pelos brasileiros. “Toca na bola igual ao pai”, brincou um usuário.

Ah, vale lembrar: apesar da semelhança, ela e o "Bruxo" não possuem nenhum grau de parentesco.

