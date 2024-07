Hélio dos Anjos recebe sondagem e pode trocar o Paysandu pelo Leão; veja detalhes

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, pode deixar o clube bicolor em breve. Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, o treinador recebeu sondagens do Sport-PE, clube que, assim como o Papão, disputa a Série B do Brasileirão. O rubro-negro pernambucano corre contra o tempo para contratar um novo comandante, já que demitiu nesta quinta-feira (25) o argentino Mariano Sosa, que ocupava o cargo.

Conforme a apuração, a tendência é que uma oferta seja feita em breve.

As ações do Leão da Ilha pernambucano no mercado começaram logo após a demissão de Sosa. Em 7º na Série B e com partida marcada para sábado (27), pela 18ª rodada, a diretoria rubro-negra não quer perder tempo na busca por um novo treinador. Além de Hélio dos Anjos, o nome de Daniel Paulista, hoje no CRB-AL, aparecem como nomes fortes.

Caso a transferência seja concretizada, esta será a quarta passagem de Hélio dos Anjos pelo Sport-PE. Dirigindo o Leão da Ilha, o treinador conquistou três vezes o Campeonato Pernambucano, nos anos de 1996, 1997 e 2003.

Paysandu

Hélio dos Anjos está no Paysandu há pouco mais de um ano e coleciona bons números pelo time bicolor. Nesta terceira passagem pelo Papão, o treinador já conquistou um acesso à Série B, um título paraense e uma Copa Verde.

Na Segundona, Hélio faz uma campanha de meio de tabela com o Paysandu, mas que excede as expectativas traçadas no início da competição. No momento, o Paysandu é o 11º colocado da Série B, com 23 pontos conquistados em 17 partidas.