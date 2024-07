Com derrota para o Brusque, Paysandu pode perder posições na tabela da Série B até a final da rodada

O Paysandu deixou escapar uma chance de ficar ainda mais perto do G-8. Com a derrota para o Brusque–SC na última quarta-feira (24), o time bicolor não somou pontos e caiu para a 11ª colocação na tabela, se mantendo com os 23 pontos. No entanto, até o final da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Papão pode perder mais posições na classificação.

Por conta do resultado negativo, o Paysandu foi superado pela Ponte Preta, que tem os mesmo 23 pontos, mas leva vantagem por ter uma vitória a mais. Logo atrás do Bicola, está o CRB-AL, o Ceará-CE, ambos com 22 pontos e que jogam nesta quinta-feira (25).

VEJA MAIS

O Ceará vai enfrentar o Botafogo-SP, na arena Castelão, às 21h30. Se vencer, o alvinegro chegará a 25 pontos e pode assumir até a oitava colocação. A mesma projeção vale para o CRB, que leva vantagem sobre o time cearense pelo saldo de gols e joga contra o Goiás–GO, no estádio Hailé Pinheiro - Serrinha, também às 21h30, nesta quinta (25).

Caso os dois times consigam a vitória, o Papão irá perder duas posições da tabela e cair para a 13ª colocação. Além da classificação na tabela, a derrota para o Brusque também quebrou a sequência do Paysandu de sete partidas sem perder.

Até a última rodada, o Bicola havia ganhado quatro jogos e empato três, o que marcou a reação do time na Série B. O clube bicolor volta a campo na próxima segunda-feira (29), na Curuzu, contra o Novorizontino - SP, às 18h30.

Já para o Brusque, a vitória não foi capaz de tirá-lo da zona de rebaixamento. A equipe catarinense segue na 18ª colocação, com 18 pontos.