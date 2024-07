Mesmo com presença da fiel, Paysandu perde invencibilidade para o Brusque em jogo com três expulsões

O estádio da Ressacada, em Florianópolis, foi recheado de azul e branco pela torcida do Paysandu no jogo contra o Brusque, nesta quarta-feira (24), pela Série B. Mas mesmo assim, os catarinenses levaram a melhor e venceram por 1 a 0, deixando o Paysandu na 11ª colocação da tabela, ainda a depender do jogo entre CRB e Goiás, marcado para quinta-feira (29), em Goiânia. Rodolfo Potiguar marcou para o Brusque.

VEJA MAIS

O Papão agora retorna a Belém para enfrentar o Novorizontino, na próxima segunda-feira (29), às 18h30, no Estádio da Curuzu. Para este jogo, os alvi-azuis não terão o zagueiro Lucas Maia, que foi expulso ainda no início do primeiro tempo. Já o Brusque não saiu da zona com a vitória, mas pode sair na próxima rodada, contra o lanterna Guarani, no domingo (28), em Campinas, sem o atacante Marcos Serrato, expulso nos acréscimos da primeira parte, e Osman, expulso ao fim do jogo pelo segundo cartão amarelo.

O ponto positivo do jogo para o bicolor foi a grande presença da torcida paraense no estádio. Cerca de 1500 torcedores do Paysandu estavam presentes no estádio em Florianópolis. o jogo, inclusive, teve o local trocado de Itajaí, no interior catarinense, para a capital, visando a "invasão" bicolor na casa do Avaí.

Apesar do Paysandu ter maior posse de bola nos dez primeiros minutos de jogo, o Brusque foi quem teve as duas oportunidades de gol - em lances bastante parecidos. Aos dois minutos, Val Soares vacilou e Olávio chutou rasteiro para a defesa de Diogo Silva. Aos oito minutos, porém, a bobeada foi de Leandro Vilela. Olávio chegou na cara do gol e foi derrubado por Lucas Maia dentro da área. O árbitro marcou pênalti e mostrou cartão vermelho para o zagueiro bicolor. Rodolfo Potiguar bateu no canto esquerdo do goleiro e abriu o placar para o quadricolor.

Lucas Maia mudou o panorama do jogo ao ser expulso de campo, logo aos 10 minutos de partida (Jorge Luiz Totti/Paysandu)

Após o gol e com um a menos, o Paysandu tratou de tentar reequilibrar o jogo. Porém, em um momento crucial do jogo - aos 21 minutos, o goleador Nicolas sentiu a perna esquerda e pediu substituição. Biel - que não jogava desde maio, contra o Vila Nova - entrou no lugar do centroavante e Val Soares foi recuado para cobrir a ausência de um zagueiro.

O primeiro tempo do Paysandu não poderia piorar. O jogo esfriou e o Paysandu seguiu com mais posse de bola. Cazares nos cruzamentos e Val Soares de longe tentavam criar chances para empatar o jogo, mas nada concreto. Aos 49 do primeitro, um cruzamento na área do Paysandu e uma bobeada na defesa bicolor quase resultaram no segundo gol do Brusque. Na saída do contra-ataque, Marcos Serrato deu um pisão na perna do lateral Edilson, do Paysandu. Ao final do tempo, o árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade foi chamado pelo árbitro de vídeo e expulsou o atacante do Brusque. O segundo tempo seria entre dez jogadores de cada lado.

Com a igualdade numérica, o jogo também se equilibrou, e ficou movimentado. Jean Dias, pelo Paysandu, e Olávio, pelo Brusque, tiveram as primeiras oportunidades do segundo tempo, parando nas defesas adversárias. Enquanto o Marreco segurava o placar favorável, o Paysandu procurava dominar o jogo, buscando espaços pela direita, com as entradas do meia Netinho e do atacante Edinho aos 15 minutos. As mudanças fizeram efeito a partir dos 19, quando Cazares achou Edinho livre para tirar do goleiro, mas a bola parou em Rodolfo Potiguar, que parecia ser o algoz bicolor na noite. Aos 25, Netinho cruzou para Wanderson, que cabeceou e a bola raspou a trave.

Buscando suas últimas cartas na manga, o treinador Hélio dos Anjos resolveu apostar em Esli Garcia e Bryan Borges, no lugar de Cazares e Paulinho Boia, com 30 minutos do segundo tempo. Mas após as mudanças no Brusque, principalmente com a entrada do ex-remista Diego Tavares, o Brusque começou a controlar o bicolor. As últimas chances do Paysandu vieram de bolas paradas cobradas por Netinho e um chute de longe de Bryan Borges, que não levaram tanto perigo.

Ao final do jogo, o meia Osman, que havia acabado de entrar no jogo, levou dois cartões amarelos em cinco minutos e foi expulso. Logo depois, o árbitro encerrou o jogo, dando fim à invencibilidade de sete jogos do Paysandu.

FICHA TÉCNICA

Brusque-SC 1 x 0 Paysandu

Série B do Campeonato Brasileiro - 18ª rodada

Data: 24 de julho de 2024 - 21 horas

Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)

Gol: Rodolfo Potiguar - 11' 1T

Cartões amarelos: Matheus Nogueira, Matheus Pivô, Dionísio e Paulinho (BRU); Wanderson, Edilson e Netinho (PSC)

Cartões vermelhos: Lucas Maia (PSC); Marcos Serrato e Osman (BRU)

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Lucas Maia, Wanderson e Kevyn; Leandro Vilela (Netinho), Val Soares e Cazares (Bryan Borges); Paulinho Boia (Esli Garcia), Jean Dias (Edinho e Nicolas (Biel)

Brusque: Matheus Nogueira; Matheus Pivô, Cristovam (Dionisio), Ianson e Diego Mathias (Ronei); Jhemerson (Alex Ruan), Marcos Serrato, Rodolfo Potiguar e Maurício Ribeiro; Olávio (Diego Tavares) e Paulinho Moccelin (Osman)