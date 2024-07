Com Cazares e Bóia, confira a escalação do Paysandu para enfrentar o Brusque pela Série B

Sob o comando de Hélio dos Anjos, o Paysandu está pronto para enfrentar a equipe do Brusque, pela 18ª rodada da Série B, no estádio da Ressacada, em Florianópolis/SC. O jogo inicia às 21 horas, com grande presença da torcida bicolor em Floripa.

Sem Quintana, ainda em transição de uma lesão, e João Vieira, que está com problemas pessoais, o bicola tem as novidades do zagueiro Wanderson e do volante Leandro Vilela, que retornam à equipe titular. Kevyn, que cumpriu suspensão diante da Ponte Preta, também volta à titularidade. Os destaques são o meio-campista Juan Cazares e o atacante Paulinho Bóia, que farão a terceira partida pelo Papão da Curuzu.

O argentino Benjamin Borasi, também contratado pelo bicolor, está no banco de reservas e deve fazer sua estreia contra a equipe do Brusque. A partida terá transmissão ao vivo pela Liberal + e pelo lance-a-lance do portal oliberal.com.

Confira a escalação do Paysandu para o jogo contra o Brusque:

Diogo Silva; Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Val Soares, Leandro Vilela e Cazares; Jean Dias, Paulinho Bóia e Nicolas. Treinador: Hélio dos Anjos.