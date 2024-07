Brusque x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (24/07) pelo Brasileirão

Brusque x Paysandu se enfrentam hoje, quarta-feira (24/07), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo acontece às 21h (horário de Brasília), no estádio da Ressacada, na cidade de Florianópolis. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brusque x Paysandu ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Tv Brasil, Premiere e Youtube (GOAT), a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Brusque soma 15 pontos, 2 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 13 gols marcados e 21 gols sofridos. O clube vem de cinco empates consecultivos e pretende voltar a vencer diante de sua torcida. Atualmente, o clube está em 18º lugar no campeonato e briga para sair da zona de rebaixamento.

Já o Paysandu acumula 23 pontos, 5 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 16 gols sofridos no Brasileirão. O Papão se vem se recuperando no campeonato e está a apenas três pontos do G4. O clube paraense não perde há sete partidas e vem de uma vitória em casa por 1 a 0 contra a Ponte Preta. Atualmente, o time está em 11º colocado.

Brusque x Paysandu: prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Maurício, Cristovam (Diego Mathias); Rodolfo Potiguar, Madison (Jhemerson), Serrato; Dentinho, Paulinho Moccelin; Olávio. Técnico: Luizinho Vieira

Paysandu: Diogo Silva; Edílson, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn; João Vieira, Val Soares; Esli Garcia, Cazares; Jean Dias e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

FICHA TÉCNICA

Brusque x Paysandu

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: estádio da Ressacada, na cidade de Florianópolis

Data/Horário: 24 de julho de 2024, 21h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)