Paysandu: gols de longe na Série B são orientados pela comissão técnica e detectados pela análise

Os chutes de longa distância tornaram-se uma arma importante para o Paysandu. Segundo levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal, até o início da 16ª rodada, o Papão havia marcado cinco dos 18 gols na Série B em finalizações de fora da área. O número se torna ainda mais expressivo levando em consideração a temporada inteira. De acordo com o clube, foram 12 os gols criados em remates de longa/média distância.

Mas afinal, o que explica o pé calibrado dos jogadores do Papão este ano? Muito treinamento. Pelo menos é o que afirma o auxiliar técnico bicolor, Guilherme dos Anjos. Segundo ele, os chutes fora da área se tornaram uma alternativa para furar defesas fechadas, comuns nesta edição da Segundona.

"Nós criamos dificuldades para o adversário obrigando-os a recuarem as linhas, devido ao nosso posicionamento muito agressivo e ofensivo. Assim, o chute de fora da área surge como uma alternativa. Na entrada da grande área, movimentamos a bola de um lado para o outro para ter mais liberdade e também para desgastar o adversário. Dessa forma, o oponente encontra dificuldade em marcar o meio, e é nesse momento que criamos oportunidades", explicou Guilherme.

Guilherme dos Anjos, auxiliar do Paysandu (Matheus Vieira/Paysandu)

Apesar disso, a estratégia do Paysandu não seria bem executada se o clube não tivesse jogadores competentes nesse fundamento. Segundo Guilherme, a comissão técnica valoriza jogadores que tenham bom chute de longe e busca mais atletas com essas características no mercado.

"O principal aspecto em relação a este momento de quantidade de gols de fora da área é a característica das contratações. Nós buscamos esse tipo de jogador. Nossos quatro volantes têm um grande poder de finalização. Cazares chegou e também possui o chute de longe como característica. Não contratamos por acaso. Qualquer jogador que chegar será para agregar à equipe. Agora, se surgir uma oportunidade, será interessante ter um atleta com bom chute de média/longa distância", disse.

Apoio estatístico

A leitura de jogo da comissão técnica bicolor, além dos anos de experiência no futebol brasileiro, baseia-se em informações preciosas obtidas pelo departamento de análise e desempenho do clube. Atualmente, três profissionais trabalham no setor, utilizando ferramentas modernas que não devem nada a nenhum outro grande clube do Brasil. Pelo menos é o que afirma o analista Hugo Leonardo, chefe do departamento.

"Hoje o Paysandu possui um departamento de análise moderno, com softwares usados pelos principais clubes do Brasil. O presidente Maurício, junto com o executivo Ari e o professor Hélio, investem muito em nós. Eles entendem a importância do nosso trabalho e do fornecimento de informações. Por isso, o Paysandu dá muita atenção ao departamento", afirmou.

Hugo Leonardo, analista de desempenho do Paysandu (Jorge Luís Totti/ Ascom Paysandu)

A instrução dos chutes de fora daárea para marcar gols não foi feita pela análise, mas a eficiência em remates de longa distância já havia sido detectada pelos profissionais. Segundo Hugo, o departamento realiza análises quantitativas e qualitativas de todos os torneios que o Paysandu disputa na temporada. Além disso, o objetivo do setor é acumular dados das últimas comissões técnicas para auxiliar novos profissionais nas tomadas de decisão.

"Nós sempre analisamos a nossa equipe, o adversário e a competição. Um desses acompanhamentos avalia os gols marcados e sofridos, onde ocorreram, o momento do jogo, o tipo de ataque, entre outros aspectos. Em relação à competição, avaliamos de que distância a maioria dos gols é marcada e em que período eles ocorrem. Em relação ao adversário, analisamos dificuldades, virtudes, características e modelo de jogo atual. Nós temos um acompanhamento anual das comissões que recentemente passaram pelo Paysandu. É crucial que o departamento continue a gerar dados para o clube, garantindo que a entidade tenha informações e conhecimento a longo prazo", concluiu.