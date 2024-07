Ettinger avalia movimentação do Paysandu na janela de transferência: 'A melhor de toda a Série B'

O presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger, avaliou a movimentação do Lobo no mercado de transferências da Série B. Em entrevista à rádio Liberal+, o mandatário bicolor disse que o Papão foi o time da Segundona que melhor se reforçou na janela do meio do ano até o momento. Além disso, ele afirma que o Bicola continua de olho em novos reforços.

"O Hélio [dos Anjos] já falou que 'o sonho está aí'. Nós da diretoria estamos apostando num time competitivo. Acredito que de todos os times da Série B nós fomos o que melhor contratou. Estamos muito otimistas com o rendimento desses jogadores e sonhando com mais coisas na competição. O Brusque, nosso próximo adversário, merece respeito, mas vamos para cima porque acreditamos na vitória", explicou Ettinger.

O Paysandu é uma das equipes da Série B com maior sequência invicta na competição. Até o início da 17ª rodada, o Papão acumula sete partidas sem perder no torneio. A boa fase colocou o clube na 10ª colocação da tabela, com 23 pontos, três a menos que o Novorizontino-SP, primeiro time dentro do G-4, zona que dá acesso à Série A do próximo ano.

Uma vaga na Primeira Divisão em 2025, inclusive, é meta da diretoria bicolor. Segundo o presidente Mauricio Ettinger, um bom desempenho na Série B deste ano pode elevar ainda mais os investimentos bicolores em estrutura. Um passo neste sentido será dado no final de semana, quando atletas da equipe realizarão o plantio do gramado do segundo campo de treinamentos do Centro de Treinamento (CT).

"A gente não vive de passado. Estamos com os pés no chão, se organizando. Na sexta, os jogadores vão fazer, de forma simbólica, o plantio da grama do segundo campo do CT. Assim, em outubro, já teremos dois campos operacionais. Se a gente subir para a Série A, vamos estruturar mais ainda o Paysandu", finalizou.