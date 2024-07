Mirando o G4, Paysandu viaja para enfrentar o Brusque pela Série B

O Papão da Amazônia está a três pontos do G4 da Série B e, nesta quarta-feira (24), prossegue a caminhada, agora diante do Brusque, no estádio da Ressacada, na cidade de Florianópolis. A partida começa às 21 horas e coloca frente a frente dois times com objetivos distintos neste momento da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

De um lado, o visitante vem embalado com duas vitórias jogando em casa, chegando aos 23 pontos em 16 partidas, na 10ª posição. O Papão não poderá contar com o lateral-esquerdo Keffel e o atacante argentino Borasi. Ambos já estão inscritos no Boletim Diário da CBF, mas ainda não atendem as exigências físicas da Comissão Técnica.

Além disso, o treinador tem o retorno do lateral-esquerdo Kevyn, que estava fora por suspensão. Ele ficou de fora contra a Ponte Preta, tendo Bryan Borges ocupado o espaço. Ademais, a formação deve permanecer a mesma, que corre atrás da terceira vitória seguida para retornar contra o Novorizontino, praticamente ao lado do G4.

VEJA MAIS



Do outro lado, o Brusque realiza uma campanha um tanto inusitada. Embora esteja há sete jogos sem perder, o time conseguiu apenas uma vitória e outros seis empates, totalizando nove na competição, além de duas vitórias e cinco derrotas.

Nesta quarta-feira o time do técnico Luizinho Vieira tem dois desfalques no setor defensivo. Estão fora da partida o capitão Wallace e Éverton Alemão, ambos por cartões amarelos recebidos contra o Botafogo-SP, na rodada anterior. Do esquema tático atual, apenas Ianson segue disponível.

Na lateral-esquerda quem pode retornar é o ex-Clube do Remo Alex Ruan, devido a ausência de Marcelo e Luiz Henrique. Eles seguem sob os cuidados do Departamento Médico do clube. O Brusque é o atual 18º, com 15 pontos e aproveitamento de 31%, estando entre os clubes com as menores chances de classificação, na casa de 0,06%, e 62,5% para o rebaixamento.

Ficha Técnica

Data: 24/07/2024

Hora: 21h

Local: Estádio da Ressacada

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Daniella Coutinho Pinto BA

Quarto Árbitro: Dioneglei da Silva Vianna (SC)

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Maurício, Cristovam (Diego Mathias); Rodolfo Potiguar, Madison (Jhemerson), Serrato; Dentinho, Paulinho Moccelin; Olávio.

Técnico: Luizinho Vieira

Paysandu: Diogo Silva; Edílson, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn; João Vieira, Val Soares; Esli Garcia, Cazares; Jean Dias e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos