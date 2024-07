Paysandu: Bryan Borges diz que Ressacada será ‘campo neutro’ em duelo contra o Brusque-SC

O lateral Bryan Borges conversou com a imprensa antes do embarque da delegação do Paysandu para Florianópolis (SC), onde a equipe encara o Brusque-SC, na quarta-feira (24), pela 17ª rodada da Série B. Segundo ele, o local onde a partida vai ocorrer pode ser usado como uma arma positiva pelo Papão. O duelo não ocorrerá no estádio Augusto Bauer, em Brusque, mas sim na Ressacada, casa do Avaí-SC.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"As coisas mudam um pouco a nosso favor. Primeiro em relação ao campo, que na ressacada é melhor. Fora isso, o fator torcida. Considero que jogar em Florianópolis contra um Brusque é um jogo de campo neutro, porque sei que terá muitos torcedores do Paysandu nos apoiando lá. Temos que ter comprometimento máximo para buscar os três pontos longe de casa e subir ainda mais na tabela", disse Bryan.

VEJA MAIS

Após o final da Série C do ano passado, que o Brusque disputou e conseguiu o acesso, o dono do estádio Augusto Bauer, Carlos Renaux, ordenou a demolição da casa do Quadricolor Catarinense para uma reforma no local. No entanto, as obras no estádio tem previsão de término apenas em dezembro de 2024, após o final de temporada.

Por conta disso, o Brusque tem usado outras opções de casa na temporada. Além da Ressacada, destinada a partidas maiores, o clube também utiliza o estádio Hercílio Luz, em Itajaí, cidade da região metropolitana de Florianópolis.

Boa fase

Bryan também analisou o momento positivo do Papão na Série B. Segundo o lateral, a sequência invicta bicolor - sete jogos, até o momento - pode ser explicada pelo trabalho exaustivo do elenco nos treinamentos, além do entrosamento entre os jogadores do setor defensivo.

"Tivemos um período que levávamos gol todo jogo, mas a gente conseguiu ajustar isso. A gente não pode levar gol na Série B, pois as equipes são muito competitivas. Além disso, sabemos que temos jogadores qualificados lá na frente, que vão marcar. Então, só de não ser vazado em um jogo, nossas possibilidades de vitória aumentam bastante", explicou.

Série B

Paysandu e Brusque se enfrentam pela 17ª rodada da Série B às 21h. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.