CBF divulga tabela detalhada da 20ª a 24ª rodada da Série B; veja os jogos do Paysandu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira (22) a tabela detalhada das próximas cinco rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Paysandu, único representante paraense na competição, conhece as datas, horários e locais dos jogos entre as rodadas 20 e 24 do torneio.

Na 20ª rodada, o Paysandu enfrentará o Santos na Curuzu, no dia 9 de agosto, às 20h. Na sequência, o time paraense visita o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, no dia 18 de agosto, às 18h30.

Na 22ª rodada, o Paysandu será visitante novamente, desta vez contra o Avaí-SC, no dia 22 de agosto, às 20h, na Ressacada. Já no dia 26 de agosto, o time volta a jogar em casa contra o Mirassol-SP, pela 23ª rodada, na Curuzu, às 19h.

A série de partidas anunciadas pela CBF se encerra no dia 1º de setembro, quando o Paysandu viaja a Goiânia para enfrentar o Goiás na Serrinha, às 18h30, pela 24ª rodada.

Campanha na Série B

O Paysandu vive um momento positivo na Série B. Após vencer a Ponte Preta-SP no último compromisso, na Curuzu, o time subiu para a 10ª colocação e, de acordo com sites especializados em estatísticas, tornou-se um dos favoritos ao acesso no final da temporada.

O próximo desafio do Paysandu na Série B do Brasileirão é diante do Brusque, na quarta-feira (24). A partida, que está marcada para ocorrer no estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 21h, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

Confira os jogos do Paysandu entre as rodadas 20 e 24:

20ª rodada: Paysandu x Santos-SP - 09/08 - 20h - Estádio da Curuzu

21ª rodada: Botafogo-SP x Paysandu - 18/08 - 18h30 - Estádio Santa Cruz

22ª rodada: Avaí-SC x Paysandu - 22/08 - 20h - Ressacada

23ª rodada: Paysandu x Mirassol - 26/08 - 19h - Estádio da Curuzu

24ª rodada: Goiás-GO x Paysandu - 01/09 - 18h30 - Serrinha