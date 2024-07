Paysandu vence a Ponte Preta-SP na Curuzu e sobe à primeira página da tabela da Série B

O Paysandu venceu a Ponte Preta-SP por 1 a 0 neste sábado (20), pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida marcada por um grave erro de arbitragem, o Papão conseguiu ser melhor do que o adversário em toda a partida, e garantiu mais três pontos na classificação com gol marcado por Paulinho Bóia, em chute de fora da área.

Com o resultado, o Papão encerra a rodada na primeira página da Série B pela primeira vez neste ano. No momento, o Bicola está na 9ª colocação, com 23 pontos conquistados, mas pode perder um lugar na classificação caso o Goiás-GO vença o Guarani-SP no domingo (21).

Motivado, o Papão volta a campo pela Segundona na quarta-feira (24), às 21h, contra o Brusque-SC, pela 17ª rodada. A partida, que ocorrerá no estádio Augusto Bauer, no interior de Santa Catarina, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.

Primeiro tempo

O Paysandu foi melhor no primeiro tempo disputado na Curuzu. Muito por isso, o clube conseguiu descer aos vestiários com uma vantagem mínima no marcador. No entanto, uma lambança cometida pela arbitragem "ajudou" o Papão na busca pela vitória. Com um jogador a mais em campo, o Bicola aumentou o volume de jogo e dominou as ações.

Apesar disso, não foi assim que a partida começou na Curuzu. Nos primeiros 10 minutos, a Ponte era a equipe que mais rondava a área adversária. Baseada em um meio-campo muito forte, a Macaca explorava as pontas, com Dodô e Zé Mário, mas parou em boas defesas de Diogo Silva.

Zé Mário, inclusive, foi o grande personagem do primeiro tempo. O motivo: o jogador foi expulso em um lance de muita confusão da arbitragem, que precisou do árbitro de vídeo para corrigir um erro crasso.

O lateral-esquerdo Zé Mário havia sido punido com um cartão amarelo aos 8 minutos. No mesmo lance, o jogador reclamou com a arbitragem e o juiz Yuri Elino Ferreira da Cruz amarelou o zagueiro Joílson, achando que este fosse o lateral da Ponte. O erro de identidade, no entanto, não foi percebido e Zé Mário ficou em campo mais 16 minutos, até a questão ser analisada pelo VAR.

Após revisão, o árbitro deu o segundo amarelo a Zé Mário e expulsou o jogador. Com um jogador a menos, a Ponte recuou as linhas e deixou o Paysandu livre para criar. Com mais volume, o Papão aproveitou a boa pontaria dos jogadores em chutes de fora da área e marcou, aos 37 minutos, com Paulinho Bóia.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Paysandu administrou a vantagem alcançada na etapa inicial. Apesar disso, a partida poderia ter sido muito mais fácil para o Papão. Com um jogador a mais, o Bicola teve mais volume de jogo, mas perdeu chances claras de gol, que deixaram o placar em aberto até os minutos finais. Por competência - ou sorte - a Ponte não agrediu o gol de Diogo Silva suficientemente para igualar o marcador.

O Paysandu voltou do intervalo determinado a fazer o segundo gol e matar o jogo. Logo nos primeiros minutos, Bryan Borges arriscou de fora da área e a bola passou perto da meta defendida pelo goleiro Pedro Vitor. O bom ataque bicolor deu o cartão de visitas da equipe, que, apesar do ímpeto, não conseguia marcar.

Após várias chances perdidas, Hélio dos Anjos resolveu mexer no ataque. Edinho e Esli García entraram nos lugares de Paulinho Bóia e Jean Dias. Num primeiro momento, o Papão melhorou em campo. O Bicola ficou ainda mais perto do gol e chegou a acertar a trave, em cabeçada de Wanderson, aos 33 minutos.

Com a partida chegando ao fim, o Papão resolveu administrar o resultado. No entanto, com a diminuição do ímpeto, a Ponte começou a gostar do jogo e, nos acréscimos, teve a grande chance de empatar. Aos 50 minutos, a Macaca jogou a bola na área do Papão, que contou com uma boa defesa de Diogo Silva para garantir os três pontos.

Ficha técnica

Paysandu x Ponte Preta

16ª rodada - Série B

Local: Estádio da Curuzu

Data: 20/07

Hora: 18h

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Gol: Paulinho Bóia (37´1T)

Cartão amarelo: Val Soares e Paulinho Bóia (Paysandu); Zé Mario (2x), Emerson e João Gabriel (Ponte Preta)

Cartão vermelho: Zé Mario

Paysandu: Diogo Silva, Edílson, Wanderson, Lucas Maia, Bryan (Leo Pereira), João Vieira (Leandro Vilela), Val Soares, Cazares (Netinho), Paulinho Bóia (Esli García), Jean Dias (Edinho), Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos

Ponte Preta: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joílson, Zé Mario, Emerson, Castro, Ramon (Iago Dias), Elvis (Everton Brito), Dodô (João Gabriel), Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista