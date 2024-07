Após vitória sobre a Ponte Preta, Hélio dos Anjos explica situação de Keffel e Borasi no Paysandu

O Paysandu venceu a Ponte Preta-SP no último sábado (20), em casa, e encostou no G-8. A vitória bicolor veio com um gol do recém-chegado Paulinho Bóia, que marcou o primeiro com a camisa do Bicola. Com a boa apresentação dos novatos, já que Cazares também fez um bom jogo, o treinador Hélio dos Anjos explicou suas escolhas para o duelo e detalhou o porquê de Keffel e Benjamin Borasi ainda não terem estreado pelo Papão.

Segundo o técnico Bicolor, o lateral-esquerdo Keffel ainda não está 100% fisicamente por conta do tempo em que ficou parado. Já no caso do atacante argentino Benjamin Borasi, a decisão foi de Hélio. Apesar de o jogador estar bem, o treinador optou por ainda não o relacionar para as partidas.

"Alguns jogadores estão precisando melhorar, como o caso do Keffel, jogador que chegou com mais dificuldades porque estava 30 dias de férias, o percentual anormal daquilo que exigimos. O Borasi chegou muito bem, massa muscular de 52%, jogador agressivo fisicamente, mas eu achei um pouco cedo para ele estar dentro do grupo. Primeiro, acho que o Jean [Dias] está desenvolvendo muito bem e eu vejo o Edinho entrar dando aquela fumaça que a gente precisa e o garoto [Borasi] ainda vai crescer dentro do trabalho", explicou Hélio dos Anjos.

Desde que foram regularizados, Cazares e Paulinho Bóia foram relacionados pelo treinador. Os reforços atuaram bem nos jogos de que participaram até aqui. Com o bom desempenho dos atletas, a disputa pela titularidade fica acirrada entre os jogadores bicolores e Hélio dos Anjos destacou que não existe preferência pessoal e que tudo é decidido com base no desempenho.

"Os jogadores sabem que sou eu quem está decidindo e eles sabem que eu não tenho amor a mais por ninguém. Tenho amor pelo grupo, pelo trabalho, pela equipe e eu não posso reclamar de nenhum jogador do Paysandu. O Paysandu não tem nenhum morcego de treino, que treina abaixo da linha - primeiro que nós temos metas diárias e elas têm que ser alcançadas no jogo [de treino], nas táticas que temos, se o atleta não conseguir assim, elas são alcançadas nos trabalhos isolados", detalhou o treinador bicolor.

"Nós não vamos escolher jogador por beleza, por redes sociais, nós vamos escolher jogador por aquilo que eu vejo", completou o técnico.

Com a vitória sobre a Ponte Preta–SP, o Papão chegou a 23 pontos e está na 10ª colocação da tabela da Série B. Na próxima rodada, o Paysandu vai encarar o Brusque, na quarta-feira (24), às 21h, no estádio Ressacada, em Florianópolis.