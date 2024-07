Hélio dos Anjos explica ida de Esli García para o banco do Paysandu: ‘Atleta de lances isolados’

Apesar da vitória de 1 a 0 sobre a Ponte Preta-SP, neste sábado (20), pela Série B, o técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, foi confrontado pelas mudanças que realizou na equipe titular. Uma delas foi a saída do venezuelano Esli García, xodó da torcida e um dos artilheiros do Papão na temporada. Segundo o treinador bicolor, o substituto de Esli, Paulinho Bóia, é um jogador mais constante, enquanto o estrangeiro é um atleta de "lances isolados".

"O placar de hoje poderia ter sido maior pra gente, mas assim que a competição tem se desenrolado. Tá todo mundo se aprimorando, colocando as contratações pra jogo. Eu fiz isso hoje, revezei o Val [Soares] e o [Leandro] Vilela nos treinos, assim como o Esli [García] e o [Paulinho] Bóia. O Paulinho só fez 9 jogos e precisa de ritmo de jogo. Ele é um jogador mais impetuoso, enquanto o Esli é um jogador de lances isolados", explicou.

A presença de Paulinho Bóia entre os titulares, inclusive, deve ser cada vez mais comum nas próximas partidas. Segundo Hélio dos Anjos, a presença do atacante pelo lado esquerdo vai dar mais mobilidade ao time, sobretudo contra adversários mais fechados.

"O Paulinho vai começar muitos jogos conosco. Ele 'mistura' o jogo e faz a bola rolar. Nossa mobilidade no ataque precisa ser agressiva e ele ajuda nisso. Não posso ter uma diferença entre os pontas esquerdo e direito. Do lado direito eu já tinha essa mobilidade, por isso era o setor mais acionado do time. Agora isso vai mudar, porque teremos o Paulinho na esquerda", disse o treinador.

Agora, Hélio dos Anjos já prepara o Papão para a partida contra o Brusque-SC, fora de casa, pela próxima rodada da Série B. As equipes se enfrentam na quarta-feira (24), às 21h, no estádio Hercílio Luz, em Itajaí. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.